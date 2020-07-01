مقتل 3 عناصر من طالبان بينهم قياديان شمالي أفغانستان

ووفق وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء فإن مسلحي طالبان هاجموا كمائن أمنية تابعة للقوات الأفغانية في منطقة قيصر.

وأوضحت أن قوات الأمن قتلت اثنين من القادة المحليين في الحركة خلال الاشتباك، من بينهم قاري عبد الله وملا عبيد.

وأضافت أن قوات الأمن أصابت أيضًا ثلاثة آخرين من حركة طالبان من بينهم مولاوي إسماعيل وهو واحد من القادة المحليين في الحركة.

وفي سياقٍ متصل، قُتل مسلح آخر من حركة طالبان، بينما كان يقوم بزرع عبوة ناسفة في منطقة جارزيوان بإقليم فارياب.

ولم تعلق حركة طالبان على الواقعتين حتى الآن.

هذا وتكثف طالبان من الهجمات "الإرهابية" ضد قوات الأمن، رغم اتفاق سلام وُقّع بين واشنطن والحركة، وتعثر بسبب إرجاء تبادل للسجناء.

وكان الرئيس أشرف غني تعهد بإتمام عملية إطلاق سراح السجناء من طالبان، وهو شرط أساسي لدخول اتفاق السلام حيز التنفيذ، وبدء محادثات مباشرة مع السلطات المحلية.

وكانت السلطات الأفغانية أطلقت سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين طالبان وواشنطن في شباط / فبراير.

(ش ع)