مقتل 3 عناصر من الشرطة الفرنسية وإصابة آخر على يد رجل مختل  

وقال مكتب المدّعي العام في كليرمون فيران لشبكة "فرانس برس: إنّه قُتِل 3 عسكريون وأُصيب عنصراً آخر برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاماً، أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران بوسط فرنسا.

وبعد منتصف ليل الثلاثاء والأربعاء، أُبلغ شرطيان بأعمال عنف ضدّ زوجة، وقد استُهدفا بإطلاق النار، عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهدّدة.

وتوفّي أحدهما متأثّراً بجروحه، بينما أُصيب الثاني بجروح في فخذه، ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى.

وبعدما أن قام الرجل المختل بإضرام النار في منزله، أطلق النار مرة أخرى على رجال الشرطة الموجودين في محيط المنزل، ما تسبّب في مقتل اثنين آخرين، وتمّ نقل المرأة إلى مكان آمن.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أنّ "سبعةً من أفراد القوات الخاصّة على الأقل موجودون في الموقع، وقد اتّخذت إجراءات وقائية مشدّدة، نظرًا لخطورة الرجل".

(د أ)