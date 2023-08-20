مقتل 29 باكستانياً في حادثين منفصلين

قال رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، أنوار الحق كاكار، اليوم، إن 11 عاملاً قتلوا في هجوم مسلّح شمال غربي باكستان وذلك على منصة التواصل الافتراضي "إكس".

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا شمال باكستان إن عبوة ناسفة، انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية، على ما أفادت وكالة رويترز.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي: "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء... انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وشهدت باكستان زيادة في الهجمات منذ العام الماضي، عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.

وأعلنت جماعات أخرى منها مرتزقة داعش المسؤولية عن بعض الهجمات، منها انفجار كبير استهدف تجمعاً سياسياً في خيبر باختون خوا نظمته جماعة دينية في الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 45 شخصاً.

في سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وأصيب 13 آخرين، في حادث اصطدام حافلة بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق سريع شرقي باكستان الأمر الذي أدى لاشتعال النيران فيها، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولو إنقاذ اليوم الأحد.

وذكر ضابط الشرطة فهد أحمد أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في إقليم البنجاب، حيث اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور - إسلام أباد السريع، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال أحمد إن "الشاحنة كانت تحمل براميل وقود، ما تسبب في اشتعال النيران بالحافلة"، مضيفاً أن "الحافلة كانت تقل أكثر من 40 راكباً".

(د ع)