مقتل 2744 جندي وإسقاط 11 مروحية تركية خلال 8 أشهر من المعارك بمناطق الدفاع المشروع

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً اليوم الخميس إلى الرأي العام، كشف فيه عن إحصائيات 8 أشهر من المعارك بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي.

وأكد المركز الإعلامي أن قوات الكريلا نفذت 2852 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي قتل خلالها 2744 جندياً تركياً وأصيب 385 جندي تركي، وإسقاط 11 مروحية هجومية وإعطاب 80 مروحية.

وأشار المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إلى استشهاد 199 من مقاتلي ومقاتلات الكريلا خلال المعارك الجارية.

المركز الإعلامي أكد على أن جيش الاحتلال التركي خلال المعارك استخدم 3012 مرة أسلحة كيماوية ومحرمة دولياً.

وتابع المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أن القوات استولت خلال ثمانية شهور من المعارك، على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي فضلاً عن تدمير كميات كبيرة من المتفجرات والمعدات العسكرية.

(م)