مقتل 27 امرأة في تركيا منذ انسحابها من اتفاقية اسطنبول

وانسحبت تركيا من الاتفاقية رسميًّا في 20 آذار المنصرم بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأثار هذا القرار غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

فيما تواصل النساء في تركيا احتجاجاتهن الرافضة لانسحاب أردوغان من الاتفاقية الأوروبية، تحت شعار "اتفاقية اسطنبول لنا، ولن نتراجع عنها" .

والوثيقة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والتي أقرت عام 2011 ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.

(س و)