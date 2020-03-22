مقتل 25 عسكريا تركيا في عمليات لـ YJA Starو HPG

وأصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً بخصوص العمليات.

وجاء في البيان ":نفذت قواتنا عملية ضد جيش الاحتلال التركي في إطار حملة النصر الثوري المتواصلة في أيالة سرحد.

في الـ 21 من آذار بتمام الساعة 09:45 استهدفت قواتنا عربة عسكرية مصفحة من طراز كربي كانت تنفذ دورية على طريقة مخفر كوزيلي في منطقة بازيد في أيالة آكري. أدى الاستهداف إلى انفجار العربة المصفحة وتدميرها بالكامل. وجرى تنفيذ عمليتي تفجير ضد وحدتين من جنود الاحتلال جاءتا للمؤازرة.

قتل 24 عسكريا من العدو جراء تلك العمليات وأصيب عدد كبير. وعادت وحدتنا التي نفذت العملية إلى نقاطها.

في الـ 17 من آذار، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جنود العدو في تلة "الأمن" في مخفر وداد أوزكايا في منطقة بازيد، وقتل جندي جراء تلك العملية.

شنت طائرات جيش الاحتلال التركي غارات على مناطق الدفاع المشروع. في الـ 20 من آذار، نفذت طائرات حربية غارات على تلتي سليمان وكارتال في منطقة آفاشين ومنطقة كوشين في خاكوركه ومحيط نهر زي بمنطقة الزاب. لم تسفر الغارات عن أية خسائر في صفوف قواتنا".

(م)