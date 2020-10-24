مقتل 23 جنديًّا أفغانيًّا في هجمات جديدة لحركة طالبان

وقال مسؤولون إن المسلحين شنوا هجومًا كبيرًا ليلًا على قاعدة للجيش الوطني الأفغاني في منطقة خاشرود الواقعة في إقليم نمروز، جنوب غرب البلاد، وفقًا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

وفي تصريحات للموقع، قال رئيس المنطقة، جليل وطن دوست، إن طالبان دمرت القاعدة واحتجزت أربعة من عناصر الجيش الوطني الأفغاني رهائن.

وقال المسؤول إن القوات الجوية نفذت عدة غارات جوية انتقامية ضد مواقع "المتمردين"، دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

وأغار عناصر الحركة، بشكلٍ منفصل، على مواقع أمنية في ولاية قندوز، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل من عناصر الأمن، وإصابة آخرين.

وأكد متحدث باسم شرطة الإقليم للموقع أن طالبان تكبدت خسائر فادحة في الاشتباكات التي تلت هجومها.

وتسببت المعارك مع طالبان بمقتل عدد من أفراد قوات الأمن على مدى الأسابيع الأخيرة.

وتشهد البلاد تصاعدًا للعنف في الوقت الذي يستمر فيه الجمود بمحادثات السلام التي استمرت لمدة شهر بين طالبان وممثلي الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية، الدوحة.

(ش ع)