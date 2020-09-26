مقتل 22شخصًا إثر تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

وفقد 22 شخصًا حياتهم، بتحطم طائرة نقل عسكرية، وهي تحاول الهبوط في مطار بأوكرانيا، بحسب بيان صدر عن القوات الجوية الأوكرانية.

ودخلت الطائرة المحطمة الخدمة في السبعينات، وهي من طراز أنتونوف AN-26 روسية الصنع، كانت في رحلة تدريب، وعلى متنها 28 شخصًا، بعضهم طلاب من "جامعة خاركيف الجوية" إضافة إلى عدد من الطيارين العسكريين، وطاقم من 5 أفراد، بحسب ما نقلته شبكة العربية نت من موقع zaxid.net الإخباري الأوكراني.

وذكر الموقع أن الطائرة تعرضت لعطل أفقدها مسلكها أثناء الهبوط، فسقطت محترقة قرب طريق سريع يبعد كيلومترين عن مطار Chuguev العسكري.

ووفقًا لتقرير صدر في أوائل العام الجاري عن موقع Flight global المتخصص بالطيران والطائرات، فإن القوات الجوية الأوكرانية لديها 25 طائرة من هذا الطراز المعروف بمحركات توربيني مزدوجة، تسع الواحدة 40 راكبًا، إضافة إلى طاقم من 5 أشخاص، فيما تبلغ سرعتها 440 كيلومترًا في الساعة بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، وهي تستخدم بشكل أساسي لنقل الركاب والبضائع ونشر المظليين.

(ي م)