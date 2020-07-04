مقتل 21 مرتزقًا من داعش ومن القوات الحكومية خلال اشتباكات

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور ضمن البادية السورية، بين القوات الحكومية من جهة، وبين مرتزقة داعش من جهة أخرى، في هجوم متواصل من قبل الأخير على بادية السخنة شرقي حمص، وترافقت الاشتباكات مع ضربات جوية متواصلة من قبل طائرات حربية تابعة للروس والحكومة السورية.

وأفاد المرصد السوري بوقوع خسائر بشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات خلال الـ 48 ساعة الفائتة، حيث قتل 12 عنصرًا في القوات الحكومية، بينما قُتل 9 مرتزقة من داعش، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 582 قتيل من القوات الحكومية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة إلى127 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة إلى مواطنة في هجمات مرتزقة داعش، فيما قُتل 221 من المرتزقة خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)