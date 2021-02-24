مقتل 19 عنصرًا من قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش في البادية

في هجمات خاطفة لمرتزقة داعش، قُتل اليوم الأربعاء، 9 عناصر من قوات حكومة دمشق، وفُقد الاتصال بمجموعة مكونة من 12 عنصرًا في البادية السورية، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء هذا الهجوم في وقت تُكثّف فيه روسيا غاراتها على المنطقة، حيث قتلت 10 مرتزقة في قصف جوي اليوم، في بادية حماة الشرقية وبادية دير الزور.

وعلى الرغم أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت بادية الشولا في محافظة دير الزور ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة بـ 90 غارة، إلّا أن هذه الغارات لم تعرقل هجمات مرتزقة داعش المتواصلة ضد قوات الحكومة والمجموعات الموالية لها.

(د أ)