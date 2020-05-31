وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنه وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود "عناصر تكفيرية" في عدة أوكار "إرهابية" في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، وتم تنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرت الأولى عن مقتل 3 أفراد "تكفيريين" شديدي الخطورة.

هذا وتم اكتشاف وتدمير خمس عبوات من قبل مجموعة من المهندسين العسكريين تمت زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

ونفذت القوات الجوية عدداً من الضربات المكثفة لعدة تمركزات للعناصر "التكفيرية" في عدد من البؤر "الإرهابية"، نتج عنها مقتل 16 "إرهابياً".

وتم استهداف وتدمير سيارتي دفعٍ رباعي، ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من سيارات الدفع الرباعي.

وأشار البيان إلى مقتل وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين من القوات المسلحة المصرية، أثناء تنفيذ العمليات.

وتم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش ونبات البانجو مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى سيارة تحمل مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دولار في نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يقع أسفل قناة السويس.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط / فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قُتل قرابة 950 شخصاً يشتبه في أنهم "جهاديون" وعشرات العسكريين، وفق إحصائيات الجيش.

(ش ع)