مقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين بهجوم إرهابي في الصومال

"قتل 17 شخصاً، وأصيب آخرون، جراء هجوم إرهابي نفذه عناصر الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"

وقال علمي محمد بري أحد الأعيان المحليين لوكالة صونا:" إن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة أفر إردود على بعد 25 كيلومتراً عن مدينة بلدوين، ومن ثم أضرموا النيران في المدنيين، مما أسفر عن مصرع 17 شخصاً، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أن المركبات انطلقت من بلدوين متجهة إلى منطقة محاس، حيث كانت تنقل مواداً غذائية.

وقبل أيام، قامت حركة الشباب باستهداف وتدمير آبار مياه وخطوط اتصال وأمروا المواطنين بإخلاء تلك المناطق التابعة لمنطقة بحدو والقرى المجاورة لها في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.

(م ش)