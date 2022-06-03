مقتل 16 من جنود جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً ذكر فيه أن مقاتلي الكريلا نفذوا سلسلة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

وذكر البيان أن العمليات اسفرت عن مقتل 16 من جنود جيش الاحتلال التركي وإصابة 5 آخرين.

فيما يلي المعلومات حول العمليات العسكرية لقواتنا:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين

في 2 حزيران عند الساعة 15:30، أصيب أحد المحتلين بنيران أسلحة فردية لقواتنا حول ساحات القتال في ساحة برخدان في ورخله، وعند الساعة 19:30 مساءً، تم استخدام تكتيك التفخيخ ضد المحتلين حول ساحات القتال، مما أدى لمقتل محتل وإصابة أخر.

في إطار الحملة الثورية لمقاومة خابور في منطقة متينا

في 2 حزيران عند الساعة 08:00 استهدف مقاتلو الكريلا، بعد عملية مراقبة، جيش الاحتلال أثناء محاولتهم التسلل نحو جبهات القتال لشهيد عاكف في ساحة المقاومة لتلة هكاري، حيث استخدم الطرف الأول للعملية الأسلحة الأوتوماتيكية المتوسطة مما أدى لمقتل محتل واحد، وفي الطرف الثاني تم استخدام الأسلحة الفردية والقنابل اليدوية مما أدى لمقتل اثنين من الاحتلال و إصابة اثنين أخرين.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 2 حزيران عند الساعة 00:30، قنص مقاتلونا جنود الاحتلال أثناء محاولتهم التمركز في ساحة المقاومة في كوري جاهرو، مما أدى لمقتل أحد جنود الاحتلال.

في 2 حزيران عند الساعة 10:00 اندلعت اشتباكات بين مقاتلينا وجنود الاحتلال التركي في جبهات القتال بمنطقة الشهيد برخدان في ساحة المقاومة الشهيد شاهين، فيما وقع انفجار ضخم في الساعة 11:24.

في 2 حزيران عند الساعة 15:15 قنصت مقاتلات وحدات المرأة الحرة YJA Star مرتين جنود الاحتلال التركي خلال محاولتهم التمركز في ساحة المقاومة في كاركر، مما أدى لمقتل اثنين من جنود الاحتلال التركي.

في 2 حزيران عند الساعة 17:30 استهدف مقاتلونا جنود الاحتلال بالأسلحة الاوتوماتيكية المتوسطة جنود الاحتلال خلال محاولتهم قطع الأشجار في ساحة المقاومة الشهيد شاهين .

في 3 حزيران عند الساعة 08:30 استولت قواتنا على كاميرا رأسية و6 أجهزة كهربائية يدوية، كانت محملة على كلب أرسله الاحتلال التركي إلى جبهات القتال في ساحة المقاومة كاركر.

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مارش في منطقة زاب

في 2 حزيران عند الساعة 12:00 مقتل 3 من جنود الاحتلال خلال كمين، وذلك بعد محاولتهم الاقتراب من جبهات القتال في ساحة المقاومة بتلة FM، وعند الساعة 13:00 حاول جنود الاحتلال التوجه إلى ساحات القتال، حيث تم استهدافهم بعمليات التفخيخ، مما أدى لمقتل جندي وإصابة أخر، وعند الساعة 21:00 سحب الاحتلال التركي جثث قتلاه وجرحاه من المنطقة بالمروحيات.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوركي

في 1 حزيران عند الساعة 06:08، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في تلة الشهيد أخين، وتم القضاء على ما لا يقل 3 من جنود الاحتلال.

في 1 حزيران عند الساعة 05:10 تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في تلة الشهيد درويش، وفي هذه العملية العسكرية التي نفذتها وحدات المرأة الحرة YJA Star تم القضاء على 2 من المحتلين.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات

في 2 حزيران عند الساعة 14:00، قصف الاحتلال التركي جبهات القتال للشهيد زماني في ساحة المقاومة لتلة هكاري 3 مرات بالأسلحة الكيمياوية، حيث تم استخدام سلاح كيمياوي ينبعث منه غاز لونه أبيض.

في 2 حزيران عند الساعة11:00- 11:30 تم قصف جبهات القتال في ساحة المقاومة لورخله 4 مرات بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالمروحيات الهجومية و الطائرات الحربية

في 1 حزيران عند الساعة 20:10- 20:20، قصفت الطائرات الحربية 4 مرات ساحة المقاومة لشهيد شاهين.

في 2 حزيران تم قصف مناطق الشهيد شاهين، كوري جاهرو، كهف الجرحى، وكاركر 9 مرات بالمروحيات الهجومية.

في 2 حزيران، قصفت الطائرات الحربية، أربع مرات، ساحة المقاومة لتلة الشهيد جودي من الساعة 07:00حتى الساعة 16:47، وعند الساعة 21:00 حلقت المروحيات في المنطقة فيما تدخلت قواتنا، وبعدها عاودت الطائرات الحربية على قصف المنطقة.

في 2 حزيران عند الساعة 17:10 قصف ساحة تلة بهار مرة واحدة بالطائرات الحربية.

في 3 حزيران، قصفت المروحيات الهجومية من الساعة 01:30 حتى الساعة 03:00 ساحة المقاومة لتلة جودي 7 مرات.