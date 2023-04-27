مقتل 15 سوري في السودان منذ بدء التصعيد العسكري

وقال القائم بإعمال حكومة دمشق بالسودان، بشر الشعار، لوسائل إعلام، إنه "لا توجد إحصائيات دقيقة ولكن آخرها يشير إلى استشهاد 15 شخصاً دون وجود إصابات".

وبحسب مصادر عديدة، فإن أكثر من 90 ألفاً من السوريين من بينهم كرد من مقاطعتي كوباني وكري سبي/تل أبيض يعيشون في السودان وينتشرون بكثافة في ولايات الخرطوم، ونهر النيل، وكسلا.

يأتي ذلك في وقت تواجه الجالية الكردية المنتشرة في ولايات عديدة في السودان صعوباتٍ كبيرة مع التصعيد العسكري الذي دخل أسبوعه الثاني.

وكان أحد الكرد السوريين المقيمين في العاصمة خرطوم قد تحدث لوكالتنا عن صعوبة المشهد في البلاد مع احتدام الاشتباكات والافتقار للمواد الأساسية للعيش، مشيراً إلى أنهم يعانون انعدام الكهرباء والغاز والخبز وغيرها من المواد. لافتاً إلى أنه "لم تتواصل ايَّ من الجهات الرسمية مع الجالية الكردية والسورية في السودان؛ رغم أن عشرات الآلاف من الجالية السورية تسكن البلاد إلا أننا لم نرى أي خطوات من قبل الحكومة في دمشق.

هذا وتعيش أكثر من 200 عائلة كردية في الخرطوم وحدها؛ جميعها خرج إلى مدن أخرى آمنة تسكن لدى العائلات السودانية التي لها علاقات متبادلة، وفقاً لرحمانو.

(د ع)