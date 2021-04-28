"يواصل مقاتلو ومقاتلات الكريلا عمليّاتهم النوعيّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار حملة ’صقور زاغروس’ والتي جاءت استكمالاً لحملة ’حان وقت الحرّية’، حيث تمكّنوا من توجيه ضربات موجعة لجيش العدو تكبّد فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

قوّات الدفاع الجوّي (الشهيدة دلال) تكبّد جيش العدو خسائر كبيرة

قوّاتنا للدفاع الجوّي (قوّات الشهيدة دلال) نفّذت، في الساعة 08:45 من صباح اليوم 28 نيسان، عمليّة نوعيّة ضدّ وحدات عسكريّة تركيّة في ريف ناحية آمديه بجنوب كردستان، حيث قصفت طائرات بدون طيّار تابعة لقوّات الدفاع الجوّي نقاطاً تابعة لجيش الاحتلال التركي في تلك المنطقة وألحقت بها خسائر كبيرة.

حصيلة العمليّات في إطار حملة ’صقور زاغروس’

في 25 نيسان الجاري، الساعة 14:20، نفّذ مقاتلونا هجوماً مباغتاً على وحدات عسكريّة تركيّة كانت تحاول التقدّم نحو تلّة ’الشهيد سردار’ بناحية ’مرفانوس’ في منطقة آفاشين. في هذا الهجوم قتل 6 جنود أتراك وجرح آخر، ولاذ الآخرون بالفرار.

في 25 نيسان بين الساعة 09:00 والساعة 10:00، تصدّى مقاتلونا لمحاولة جنود العدو في التقدّم نحو أنفاق الكريلا بمحيط تلّة ’مام رشو’ في آفاشين مستخدمين (جنود العدو) الغازات السامّة، واندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن انسحاب جنود الاحتلال، الذين أعادوا الكرّة في الساعة 12:30 لكنّ مقاتلينا تمكّنوا من التصدّي لهم مجدّداً واشتبكوا معهم في مواجهات عنيفة قتل فيها 3 جنود وجرح آخرون.

في 25 نيسان، الساعة 10:40 والساعة 11:50، حاول جيش الاحتلال التركي التقدّم نحو أنفاق الكريلا في محيط تلّة ’الشهيد سردار’، بيد أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا تصدّوا للمحاولة وأحبطوها إثر اشتباكات عنيفة لم يتسنّى لنا معرفة عدد القتلى أو الجرحى فيها.

في 26 نيسان، الساعة 07:40، كرّرت وحدات عسكريّة تركيّة محاولات التقدّم في محيط المنطقة والسيطرة على أنفاق الكريلا، لكنّهم جوبهوا بمقاومة عنيفة من قبل مقاتلينا الذين تمكّنوا من إفشال المحاولة وقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين.

في 26 نيسان، الساعة 09:30، رصد مقاتلونا تحرّكات لجنود الاحتلال، خلال محاولتهم دخول محيط تلّة ’براميت’ في منطقة آفاشين، وباغتوهم بهدوم سريع كبّدوا فيه جنود العدو خسائر فادحة، حيث استحوذوا على معدّات عسكريّة وقتلوا 4 جنود أتراك، على أقلّ تقدير.

في 26 نيسان، رصد مقاتلونا تحرّكات مجموعة جنود أتراك كانوا متمركزين في محيط تلّة ’الشهيدة سورخوين’ بمنطقة زاب، وفي الساعة 07:00 شنّوا عليهم هجوماً مباغتاً قتلوا خلاله 8 جنود، كما استهدفوا طائرتي استطلاع كانتا تحومان في أجواء المنطقة وتمكّنوا من إصابتهما قبل أن تنسحبا من المنطقة.

في 27 نيسان، الساعة 07:30، تقدّم جنود الاحتلال التركي نحو تلّة ’الشهيد سردار’ وحالوا قطع أشجار المنطقة بهدف تسهيل تحرّكاتهم، لكنّ مقاتلي الكريلا باغتوهم بهجوم سريع أسفر عن مقتل 2 من الجنود الأتراك.

في 27 نيسان، الساعة 10:30، استهدف مقاتلونا مجدّداً مجموعة من جنود العدو في محيط تلّة ’الشهيد سردار’ بصواريخ الكاتيوشا، وأسفر الهجوم عن تحقيق إصابات مؤكّدة بين صفوف الجنود الأتراك، دون أن يتسنّى لنا معرفة أعداد القتلى أو المصابين.

غارات جوّية للطيران الحربي التركي على مناطق الدفاع المشروع

وشنّت طائرات حربيّة تركيّة، خلال اليوم الماضي، غارات جوّية على نقاط عدّة في مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، جاءت على النحو التالي:

في 27 نيسان، الساعة 07:20، تعرّض ميدان ’ورخل’ بمنطقة آفاشين لقصف جوّي مكثّف.

في 27 نيسان، الساعة 07:30، قصف طائرات حربيّة تركيّة محيط تلّة ’الشهيد شاهد’ بمنطقة زاب.

في 27 نيسان، الساعة 16:30، تعرّض ميداني ’آريس فارس’ و’مام رشو’ بمنطقة آفاشين لقصف جوّي عنيف، وبين الساعة 21:00 والساعة 00:00 جدّد الطيران الحربي التركي قصف المنطقة ذاتها بالتزامن مع قصف مروحيّ وآخر صاروخي.

في 27 نيسان، الساعة 21:30، شهد ميدان ’سوكا’ بمنطقة آفاشين قصفاً جوّياً شنّته طائرات حربيّة تركيّة.

ولم تسفر الغارات الجوّية المذكورة أعلاه عن أيّة إصابات في صفوف مقاتلي ومقاتلات الكريلا".

(م)