مقتل 13 شخصاً في هجوم حوثي جنوبي مأرب

وقالت وكالة "فرانس برس" إنه وقع هجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على منزل شيخ قبلي، موال للحكومة المعترف بها دوليًّا في محافظة مأرب أدى إلى مقتل 13 شخصًا، بينهم طفل.

ونقلت الوكالة، اليوم الجمعة، عن مسؤول عسكري حكومي يمني تأكيده أن صاروخًا باليستيًّا أطلقه الحوثيون استهدف منزل الشيخ عبد اللطيف القبلي في مديرية الجوبة جنوب مأرب مساء أمس، خلال اجتماع مع زعماء قبائل يقاتلون إلى جانب الحكومة اليمنية، ما خلف 13 قتيلًا، بينهم طفل.

وأكد مصدر طبي محلي للوكالة صحة هذه الحصيلة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد القتال في محافظة مأرب الاستراتيجية التي تمثل آخر معقل لقوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي في وسط البلاد.

وأعلن الحوثيون مؤخرًا عن محاصرتهم مدينة مأرب من عدة جهات، مشددين على أن سقوطها "مسألة وقت لا أكثر".

(د ع)