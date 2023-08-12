مقتل 13 من جنود جيش الاحتلال التركي في متينا وتلة جودي

واصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كشف فيه نتائج سلسلة عمليات نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

“نُفذت عمليات ضد جنود الاحتلال في منطقة متينا ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب، وهاجمت فرقنا المتنقلة العدو في متينا بشجاعة كبيرة وروح فدائية، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 8 من جنود الاحتلال وإصابة 4 آخرين، وأدت العمليات التي نفذتها قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار في ساحة المقاومة بتلة جودي، إلى مقتل 5 جنود للاحتلال التركي، وإصابة 2 آخرين وتوجيه الضربات لمواقع العدو.

وقُتل في هذه العمليات 13 من جنود الاحتلال وأصيب 6 آخرين من جنود الاحتلال، وهذه هي المعلومات التفصيلية حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي:

منطقة الشهيد دليل في غربي زاب؛

استهدفت قواتنا بتاريخ 11 آب في تمام الساعة 06:30 صباحاً، جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، مما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي 11 آب في تمام الساعة 08:30 صباحاً، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، مما أسفر عن إصابة أحد جنود الاحتلال.

وفي 11 آب في تمام الساعة 11:40، جرى استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي عبر تكتيك القنص، مما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي تاريخ ذاته في تمام الساعة 12:00 ظهراً، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي عبر تكتيك القنص، مما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي تمام الساعة 14:45 من نفس التاريخ، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي 11 آب في تمام الساعة 15:00، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الآلية المتوسطة.

وفي نفس التاريخ ما بين الساعة 16:00 و 16:20، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي 11 آب، ما بين الساعة 21:20 – 23:15، استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار تحركات المروحيات في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي 12 آب في تمام الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي عبر تكتيك القنص، مما أسفر عن إصابة أحد جنود الاحتلال.

والتاريخ ذاته في تمام الساعة 02:20 بعد منتصف الليل، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وتوجيه الضربات لأحد مواقع الاحتلال.

وفي 12 آب في تمام الساعة 03:00 قبل الفجر، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

وجرى تنفيذ هذه العمليات من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقد تم تنفيذ هذه العمليات ترحيباً بعيد الانبعاث لـ قفزة 15 آب.

منطقة متينا:

نُفذت عملية من ذراعين بتاريخ 10 آب في تمام الساعة 15:30، عبر تكتيك التسلل ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة أورتي، حيث قام الذراع الأول للعملية باستهداف جنود الاحتلال من مسافة قريبة، وهنا، تم القضاء على 8 جنود للاحتلال وإصابة 4 آخرين، أما الذراع الثاني للعملية، قام باستهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الآلية المتوسطة وبالأسلحة الثقيلة، وقد نُفذت هذه العملية ترحيباً بـ 15 آب عيد الانبعاث.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

تعرضت ساحة المقاومة في تلة جودي التابعة لمنطقة الشهيد دليل غربي زاب بتاريخ 11 و 12 آب، للقصف بالطائرات الحربية 4 مرات، فيما قُصفت ساحة المقاومة في تلة هكاري التابعة لـ متينا مرتين، كما تعرضت ساحات قرية ديراشية ودشتا كافيا للقصف بالطائرات الحربية 5 مرات.

وفي 10 آب، تعرضت ساحة المقاومة في تلة جودي للقصف بالمروحيات الهجومية 12 مرة.

كما تعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غربي زاب ومتينا للقصف المدفعي”.