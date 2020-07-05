مقتل 13 جنديّاً تركيّاً في عمليّات نوعيّة لقوّات الدّفاع الشّعبيّ

وأوضح البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لقوّات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد (5 تمّوز)، أنّ مقاتلي الكريلا ومقاتلات وحدات المرأة الحرّة YJA-Star، يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار "معركة حفتانين"، وفي هذا السياق "شنّ مقاتلونا، في 2 تمّوز الساعة 21:00، و4 تمّوز الساعة 14:30، هجمات على وحدات عسكريّة تركيّة في محيط تلّة ’الشهيدة بيريفان’، أسفرت عن تحييد اثنين من جنود الاحتلال.

وفي 3 تمّوز الساعة 12:30 و4 تمّوز الساعة 10:30، استهدفت مقاتلات من وحدات المرأة الحرّة تجمّعات لجنود العدو في نواحي ’تبى تونيل’ التابعة لمنطقة ’شيشدارا’ بعمليّات قنص أسفرت عن تحييد 3 جنود أتراك.

وفي الساعة 02:30، صباح اليوم الأحد، نفّذت قوّاتنا هجوماً من 3 محاور على وحدات تركيّة في محيط منطقة ’دوبشك’، اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة، تجم عنها تحييد 4 جنود أتراك.

وبين الساعة 06:00 والساعة 07:00، جدّد مقاتلونا هجومهم على جنود الاحتلال التركي في منطقة ’دوبشك’، وألحقوا ضربات موجعة بهم، دون أن يتسنّى لنا معرفة عدد القتلى أو المصابين".

ولفت بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى عمليّة لمقاتلات من وحدات المرأة الحرّة ضدّ جيش الاحتلال التركي، في الساعة 06:40 من صباح اليوم الأحد، استهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال في نواحي "تبى صور" بناحية "جلى" التابعة لمنطقة جولميرك، مضيفاً أنّ العمليّة أسفرت عن "تدمير 4 خنادق وأسلحة من طراز A4، إلى جانب تحييد 4 جنود أتراك. وبعد العمليّة، قصف جيش الاحتلال محيط المنطقة بالمدافع وقذائف الهاون".

ونوّه البيان إلى غارات جوّية شنّتها طائرات حربيّة تركيّة على مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، جاءت على النحو التالي:

في 4 تمّوز، الساعة 10:00، قصف الطيران التركيّ أراضي "درى" بناحية آفاشين، وفي الساعة 13:00، شهدت أراضي "درار" بمنطقة متينا قصفاً مماثلاً. وفي الساعة 15:00، تعرّضت أراضي بلدتي "كوشين" و"كوليت" بناحية "خاكورك" لقصف جوّي "دون وقوع أيّة إصابات في صفوف مقاتلي ومقاتلي الكريلا خلال عمليّات القصف تلك".

المصدر: ANF