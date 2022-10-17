مقتل 13 جندياً خلال عمليات نوعية للكريلا ضد جيش الاحتلال التركي

وفي السياق، أصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً، جاء في نصه " توجه كريلا حرية كردستان بأسلوب حرب الفرق المحترفة ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال التركي في كافة الساحات. وقد اثبت في العمليات ان اسلوب حرب الفرق المحترفة يمكنها إفشال تقنية واستخبارات العدو في كافة الاماكن من العواصم وحتى شمال كردستان، من شمال كردستان وحتى مناطق الدفاع المشروع في ميديا، وكما باستطاعتها توجيه ضربات مفاجأة وذات تأثير للعدو. بإداء قتالي عالي وتكتيكات ابداعية احترافية لقواتنا، من جهة توجه ضربات قوية للعدو ومن جهة ابطلت وافشلت اكاذيب الحرب الخاصة التركية.

اثبتت فرقنا الاحترافية التي عززت نفسها بروح الفدائية الآبوجية ذلك مرة اخرى من خلال عملياتها الاخيرة في بوطان ووضعتها امام اعين الجميع.

اسفرت العمليات التي نفذتها قواتنا عن مقتل 13 جندياً من جيش الاحتلال التركي، وجرح جندي واحد.

قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 5 مرات بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، و8 مرات بالطائرات الحربية، 15 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالأوبيس، الدبابات، الهاون والأسلحة الثقيلة."

وافاد المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي بالمعلومات التالي حول العملية والهجمات:

قتل 10 جنود من جيش الاحتلال التركي في كاتو الخليلية، وليس محتل واحد

في إطار الحملة الثورية باسم الشهيد لجين – شهيد شرفان إركندي لأبطال بوطان:

في 13 من تشرين الاول عند الساعة 09:00احكمت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة سيطرتها على مجموعة مكونة من 13 جندي من جيش الاحتلال التركي في ناحية شاخ التابعة لوان في ساحة كاتو الخليلية، حيث وجهت قواتنا عند الساعة 17:50 بالأسلحة الفردية من ثلاثة جهات وبأسلوب منسق ضربات لجنود جيش الاحتلال. فيما ومرة اخرى تنشر القنوات التي تعمل ضمن الحرب الخاصة معلومات كاذبة بعيدة كل البعد عن الحقيقة لخداع الرأي العام، وادعت انه قتل في هذه العملية فقط ضابط واحد. فيما تم توجيه ضربات من ثلاثة جهات بالأسلحة الفردية وعن قرب من قبل قواتنا لجنود الاحتلال، وقتلت 10 من جنود جيش الاحتلال التركي، وجرحت جندي آخر. تلاها قصف للمروحيات والطائرات الحربية للساحة بشكل عنيف، كما وقام العدو بنقل قتلاه وجرحاه من الساحة بواسطة 5 مروحيات سورسكي.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 16 من تشرين الأول عند الساعة 09:00، 12:00 و 15:50 وجهت فرقنا المتنقلة ثلاثة مرات ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة في جمجو، ما اسفر عن مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال التركي.

خلال الحملة الثورية باسم الشهيد سافاش مرعش لمعركة الخابور:

في 16 من تشرين الأول عند الساعة 22:00 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة جودي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل والأسلحة الكيماوية:

قصف جيش الاحتلال التركي في 16 من تشرين الأول جبهات المعارك في منطقة الشهيد سرخبون في ساحة المقاومة في جمجو، وجبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا 5 مرات بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 16 من تشرين الأول ساحات جارجلا وغولكا في متينا واراضي قرية شيلادز ، بالإضافة لساحة المقاومة في جمجو 8 مرات بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 16 من تشرين الأول ساحات المقاومة في ساجا، تلة هكاري وتلة آميدية 15 مرة بالمروحيات الهجومية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 16 من تشرين الأول ساحات المقاومة في جمجو، تلة هكاري، تلة FM وتلة آميدية عشرات المرات بالأوبيس، الهاون والأسلحة الثقيلة .

تم العمل على شق طريق في 16 من تشرين الأول في ساحات المقاومة في تلة FM وتلة هكاري.

حاول جيش الاحتلال التركي في 16 من تشرين الأول بهدم جبهات المعارك في ساحة المقاومة في كاركر بالجرافات."

(سـ)