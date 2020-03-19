مقتل 129 مرتزق سوري في ليبيا وتركيا تستمر بالتجنيد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا ارتفع جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 129 مقاتل".

وأكد المرصد أن المرتزقة الذين قُتلوا هم من "لواء المعتصم، فرقة السلطان مراد، لواء صقور الشمال، الحمزات وسليمان شاه” وذلك خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وفي نفس السياق، قال المرصد إن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

يُذكر أنه خلال الفترة السابقة ارتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق، في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مرتزق.

(آ س)