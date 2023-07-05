مقتل 12 فلسطينياً في الهجوم الإسرائيلي على جنين

أعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم، عن انتهاء "العملية العسكرية" التي كانت مستمرة منذ يومين في جنين بالضفة الغربية.

وأفادت الناطقة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس بانتهاء "العملية العسكرية" رسمياً ومغادرة الجنود لمنطقة جنين.

كما نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة تفيد: "بخروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين".

فيما صرح أدرعي أن الهجمات شملت استجواب مئات المشتبه بهم، ليتم اعتقال العشرات، مضيفاً: "أن القوات الاسرائيلية صادرت وفجرت آلاف الوسائل القتالية، وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".

وشهدت جنين دماراً للمساكن والمحال وتهجيراً للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر الإثنين الفائت، هجوم اقتحامي وُصفت بـ "الأضخم منذ 20 عاماً" لمخيم جنين، والتي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينياً، وجرح 120 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي، بعد تعرضه لإطلاق نار في جنين.

وفي السياق، أغارت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، على موقع في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنها: "تحت الأرض" وتستخدم "لإنتاج وسائل قتالية" وهي تتبع لحركة حماس.

ويذكر أنه جاءت الغارات ردّاً على إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تم اعتراضها جميعاً، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.

(م ش)