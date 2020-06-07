مقتل 12 عنصراً من القوات الإيرانية بغارات مجهولة في دير الزور

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل منتصف ليل السبت -الأحد، قصفاً بـ 8 غارات من طائرات مجهولة، استهدفت مقرات للقوات الإيرانية في قاعدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي.

وفي هذا السياق، قُتل 12 عنصراً على الأقل من القوات الإيرانية من جنسيات عراقية وأفغانية، إضافة إلى تدمير آليات وذخائر، بحسب المرصد السوري.

هذا وكانت مجموعات الفاطميين قد استقدمت في 3 حزيران/يونيو تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمقاتلين ومعدات عسكرية ولوجستية قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

(ش ع)