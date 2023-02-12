مقتل 11 شخصاً بهجوم لمرتزقة داعش وسط سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصاً بينهم امرأة وعنصر من قوات حكومة دمشق على يد مرتزقة داعش بعد أن تم اختطافهم مع 64 آخرين كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر شرقي حمص.

وأقدم مرتزقة داعش، أمس السبت على اختطاف 75 شخصاً من رجال ونساء، يعملون في جمع الكمأة شرقي مدينة تدمر مع الآليات التي كانوا يستقلونها.

ويأتي ذلك في ظل استغلال مرتزقة داعش انشغال العالم بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

وأوردت وكالة تابعة لحكومة دمشق من جهتها الهجوم، موضحة أن مرتزقة من داعش هاجموا السكان بأسلحة رشاشة، مشيرة إلى مقتل أربعة أشخاص، وجرح عشرة آخرين بإصابات بعضهم بليغة.

(د ع)