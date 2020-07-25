مقتل 11 جندياً تركيا في حفتانين

وحول العمليات التي نفذتها قوات الدفاع الشعبي نشرت القوات المعلومات التالية:

" في الساعة 09:45 نفذت قواتنا عملية ضد جيش الاحتلال في ساحة الشهيدة شيلان بتل كارتال. هاجمت قواتنا العدو من ثلاثة محاور. وأسفرت العملية عن مقتل 11 جندياً من جيش العدو.

في الساعة 16:30 نفذت مقاتلات من وحدات المرأة الحرة – ستار عملية قنص استهدفت جنود العدو على تل الشهيد برخدان في ساحة خانتور أسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال.

في الساعة 20:30 وجهت قواتنا ضربات لجنود العدو على تل دوبشك، أسفرت العملية عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

عملية ضد جيش الاحتلال في شيفرزا

في إطار حملة الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثورية نفذت قواتنا عملية في ساحة شيفرزا التابعة لجلي بجولميرك استهدفت فيها جنود جيش الاحتلال الذين كانوا يقومون بقطع الأشجار وحفر الخنادق. حيث رصدت قواتنا تحركات جنود العدو مدة طويلة وبتاريخ 24 تموز في الساعة 11:00 وجهت قواتنا ضربات للجنود. في هذه العملية تم قتل جندي وإصابة آخر. بعد العملية بدأت قوات الاحتلال بعملية عسكرية في المنطقة ولكنها انسحبت من المنطقة في اليوم نفسه.