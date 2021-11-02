مقتل 11 جندياً للاحتلال التركي وإصابة اثنين في سلسلة عمليات للكريلا

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي(HPG)، كشف فيه عن نتائج عمليات نوعية نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق حفتانين وخاكورك وآفاشين، وقال في البيان:

„تدمير ثلاثة خنادق للاحتلال ضمن إطار الحملة الثورية لمعركة الخابور”

نفذت قواتنا في الساعة 07:00 من يوم 30 تشرين الأول في منطقة كيشان بمنطقة حفتانين، عملية منسقة ضد قوات جيش الاحتلال التركي ومن جناحين. اقتربت قواتنا من جنود الاحتلال من جناحين. قام الجناح الأول باستخدام الأسلحة نصف الآلية في 3 مواقع، تم تدمير الخنادق الثلاثة مع من بداخلها من جنود، كما دخل الجناح الثاني من العملية خيام الاحتلال واستهدفوا الخيام بالقنابل اليدوية والأسلحة الشخصية، مع بداية العملية لاذ جنود الاحتلال بالفرار من التل وتفرقوا حوله، كما تم تدمير قاذف الهاون وقذيفة هاون عيار 60 ملم، وخندق الـ(BKC)، خندق المراقبة وخيمتين تحتويان على معدات عسكرية.

تحقق الجناح الأول من العملية من جثث اثنين من جنود الاحتلال و أزالوا سلاح قاذف، كما تحقق الجناح الثاني من جثث 4 من جنود الاحتلال وأزالوا 3 أسلحة فردية، ودمرت قواتنا جميع النقاط الموجودة على التلة التي تمركز عليها جيش الاحتلال التركي، أصيب أحد رفاقنا أثناء عملية الانسحاب، خاضت قواتنا التي أرادت إخراج رفيقنا الجريح بأمان من الميدان معركة شرسة ضد الاحتلال، سيتم بعد ذلك تبادل المعلومات حول نتائج هذه الحرب بالتفصيل.

وأسفرت العملية الثورية الناجحة التي نفذتها قواتنا يوم الأحد؛ عن تدمير ستة خنادق للعدو مع جنودها وإعطاب قاذف وقذيفة هاون 6 ملم وسلاح بي كيه سي، وخندق للمراقبة وخيمتي عتاد عسكري، تمت إزالة سلاح قاذف و 3 أسلحة شخصية من جثث جنود الاحتلال، ذهبت قواتنا إلى الجثث الست للغزاة، لكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للجنود الذين قتلوا خلال العملية، لكن عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا هو أكثر.

„مقاتلو الكريلا ينفذون عملية تسلل ناجحة ويستهدفون قوات الاحتلال التركي”

ضمن إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس

تسللت قواتنا في مساء يوم 30 تشرين الأول، بين صفوف جيش الاحتلال حول قرية دايلان، الواقعة بين كري ليليكان و كري كيفورت في خاكورك. واستهدفت قواتنا جنود الاحتلال من مسافة قريبة بالقنابل والأسلحة الفردية، وأسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 3 جنود، وإصابة 2 آخرين، وبعد العملية شن الاحتلال عملية مشتركة مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، انتهت العملية بعد يوم كامل دون أن يحقق الاحتلال أي نتائج.

„عملية نوعية من محورين“

ضمن إطار مبادرة منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، ” ضد إبادة النساء، حان الوقت لحماية المرأة الحرة والمجتمع”.

نفذت وحدات المرأة الحرة ستار ( YJA Star)، في 31 تشرين الأول في الساعة 14:00 في منطقة خاكورك، عملية منسقة من قسمين ضد جنود الاحتلال. قام الجناح الأول باستهداف برج المراقبة من موقع قريب يحتوي على جنديين. وأسفرت العملية عن مقتل جنديين، كما تم تدمير برج المراقبة. استهدف الجناح الثاني من العملية أيضًا ودمر نظامي كاميرات (mobesse) ،ونظام إضاءة ، ولوحة شمسية.

استشهاد مقاتل من قوات الكريلا ومعارك عنيفة في منطقة آفاشين

وفي السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، نشبت معارك عنيفة بين قواتنا من جهة وجيش الاحتلال التركي من جهة أخرى في محيط قرية كيى. خلال المعارك العنيفة أصيب رفيقنا الكريلا رومت جيلو بجروح خطيرة ووقع في أسر قوات الاحتلال التركي. وارتقى رفيقنا رومت جيلو للشهادة بعد أن عذبته قوات الاحتلال التركي. رفيقنا رومت قاوم ببطولة منقطعة النظير ورغم إصابته الخطيرة ووقوعه في الأسر إلا أنه رفض الخنوع لقوات الاحتلال التركي التي مارست بحقه أبشع أنواع التعذيب الوحشي.

الاسم الحركي: رومت جيلو

الاسم والكنية: محمد حسو

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم والأب: سوزان – فريد

مكان وتاريخ الشهادة: 26 تشرين الأول عام 2021 | آفاشين

ولد الرفيق رومت في عفرين وترعرع في كنف أسرة وطنية وداعمة لحركة حرية كردستان. كما شارك في ثورة الحرية في غرب كردستان وانضم إلى صفوفها. طور رفيقنا نفسه بسرعة كبيرة وأصبح رفيقاً وقائدًا موهوبًا في فترة قصيرة ولعب دورًا رئيسيًا في محاربة داعش. بعد ثورة الحرية في روج آفا ، عاد إلى جبال كردستان وانضم إلى صفوف الكريلا في عام 2016. واصل الرفيق رومت كفاحه ضد الدولة التركية. رومت بشخصيته المجتهدة والتضحية بالنفس محبوب للغاية بين رفاقه وقد شغل دوماً مكانه في الصفوف الأمامية في كل مكان. في 23 أبريل / نيسان ، عندما شنت الدولة التركية المحتلة هجماتها على زاب ومتينا وآفاشين، حمل سلاحه وتوجه إلى ساحات القتال. رغم تعذيبه من قبل الدولة التركية المحتلة حتى استشهاده، إلا أنه لم يتخل أبداً عن الروح القتالية الأوجلانية. يمثل الرفيق رومت روح المقاومة الأسطورية في آفاشين.

نتقدم بتعازينا لعائلة الشهيد رومت ولجميع أبناء وبنات شعبنا الوطني ونكرر وعدنا بأننا سنواصل نضالنا ونضالهم حتى تحقيق كافة أهدافهم التي كافحوا واستشهدوا لأجلها.

الاحتلال التركي يشن هجمات جوية وبرية ضد مناطق الكريلا

في الحادي والعشرين من تشرين الأول الماضي، أطلق جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية ضد تلة الشهيد كارتال، تلة الشهيد رزكار، تلة الشهيد فرات، تلة الشهيد علي وتلة الشهيد ديرين في منطقة آفاشين وانتهت العملية في التاسع والعشرين من تشرين الأول.

وفي الأول من تشرين الثاني الجاري حلقت مروحيات الاحتلال التركي فوق منطقة تابورا عربان ومرفانوس في آفاشين. وفي الوقت نفسه، قصفت طائرات الاحتلال التركي ساحة تابورا عربان.

وفي الأول من تشرين الثاني الجاري قصفت مروحيات الاحتلال التركي وطائرات الاحتلال التركي الحربية ساحات كونيشكا، كاركر وتلة روبر وساحة حرف تـ في منطقة زاب. وفي الثاني من تشرين الثاني الجاري وفي ساعات الصباح قصفت طائرات الاحتلال التركي ومروحياته ساحات شكفتا بريندارا وجبل رش.

المصدر: روج نيوز