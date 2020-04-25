مقتل 10 مرتزقة في عمليات لقوات تحرير عفرين

كما نفذت القوات عملية في قرية ماراته التابعة لمدينة عفرين ولم تتمكن من الحصول على معلومات مؤكدة عن نتائج العملية.

ذكرت قوات تحرير عفرين تفاصيل العمليات خلال بيان كتابي، اليوم، جاء فيه:

"إلى الاعلام والرأي العام

بتاريخ 21 نيسان الجاري:

فجرت قواتنا عبوة ناسفة بتجمع لمرتزقة الاحتلال التركي في المنطقة الواصلة بين قريتي برادة وكيمارا التابعتين لناحية شيراوا، حيث قُتل خلالها مرتزقين اثنين وأُصيب ثلاثة آخرين بجروح.

بتاريخ 23 نيسان:

فجرت قواتنا ثلاث عبوات ناسفة بشكل منفصل في مدينة جرابلس والراعي استهدفت خلالها تجمعات وآليات عائدة لمرتزقة الاحتلال التركي، قُتل خلال العمليات الثلاث ثمانية مرتزقة وأُصيب 11 آخرين بجروح، كما تمّ تدمير آلية عسكرية.

كما فجرت قواتنا عبوة ناسفة على الطريق الواصل إلى قرية ماراتة في مدينة عفرين حيث لم يتسنى معرفة نتيجة العملية.

وكحصيلة لعمليات قواتنا قُتل 10 مرتزقة وأُصيب 14 آخرين بجروح، وتمّ تدمير آلية عسكرية.

قوات تحرير عفرين

25 نيسان .2020".

(م)

ANHA