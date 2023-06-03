مقتل 10 من مرتزقة داعش خلال 24 ساعة في ديالى

وذكرت خلية الاعلام الأمني في العراق خلال بيان، أنه بعد توجيه "ضربة جوية موفقة يوم أمس في سلسلة جبال حمرين أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين واستكمالاً لجهود ومتابعة مديرية الاستخبارات العسكرية الميدانية وجهدها الفني ومن خلال التخطيط لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في مطاردة فلول داعش وبعد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل ثلاثة إرهابيين".

وأضافت: "نجح سلاح الجو العراقي من توجيه ضربة جوية أخرى مكملة لجهود يوم أمس في قاطع ديالى - جبال حمرين أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل ثلاثة إرهابيين وبذلك يصبح مجموع القتلى خلال 24 ساعة الماضية عشرة إرهابيين".

(د ع)