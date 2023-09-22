مقتل 10 من جنود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف تل تمر

وأصدر مجلس تل تمر العسكري بياناً نشر على الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية بصدد سلسلة عمليات نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف ناحية تل تمر.

وجاء في البيان:

"تستمرُّ هجمات قوّات الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته على مناطقنا، وهي تستهدف بشكل أساسيّ أبناء شعبنا من المدنيّين.

لكنَّ قوّاتنا تصدَّت لجميع هجمات الاحتلال ومرتزقته في شهر سبتمبر/ أيلول، وردَّت عليها بشكل مباشر. وجاءت نتائج عمليات قوّاتنا ضُدَّ قوّات الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته على الشَّكل التّالي:

في الرّابع من سبتمبر/ أيلول، نفَّذت قوّاتنا عمليّة ضُدَّ المرتزقة في قرية “العزيزيّة”، شمال غرب تل تمر، أسفرت عن مقتل ثلاثة مرتزقة .

في السّابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، استهدفت قوّاتنا قاعدة “مَناخ” للاحتلال التُّركيّ، شمال تل تمر، دمَّرت فيها عربة مصفَّحة للاحتلال، وقتل فيها ثلاثة جنود للاحتلال التُّركيّ وجرح آخر .

في 10 سبتمبر/ أيلول، نفَّذت قوّاتنا عمليّة عسكريّة ضدَّ مرتزقة الاحتلال التُّركيّ في قرية “الرّيحانيّة”، شمال تل تمر، أسفرت عن مقتل اثنين من المرتزقة وجرح آخر .