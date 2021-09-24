مقطع مصور يظهر قاعدة الاحتلال التركي التي شنّ منها الهجوم على قرية دبس

بتاريخ 22 أيلول الجاري، الساعة 03:45 فجراً، هاجم الاحتلال التركي ومرتزقته، قرية الدبس (شمال غرب) ناحية عين عيسى، حيث حاولوا احتلال القرية والسيطرة على الطريق الدولي M4.

قوات سوريا الديمقراطية، تصدّت لهم وأفشلت الهجوم، وقُتِل خلال الاشتباكات خمسة مرتزقة وأُصيب أربعة آخرون بجروح.

فيما سبّب هجوم الاحتلال التركي على المنطقة، باستشهاد مدني وإصابة خمسة آخرين.

وفي مقطع فيديو مصوّر من منطقة الهجوم، تظهر قاعدة الاحتلال التركي التي شُنّ منها الهجوم، إضافة لورود تفاصيل عنه في الفيديو.

بينما تظهر جثة أحد المرتزقة الذي قتل خلال تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهم، دون أن يتمكن المرتزقة من أخذها والاقتراب منها.

(سـ)