مقدونيا الشمالية تنضم رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان له: "إن مقدونيا الشمالية أصبحت الآن عضوا في عائلة الناتو، عائلة من 30 دولة وحوالي مليار شخص، عائلة قائمة على يقين بأننا أقوى وأكثر أمنا معا، أيا كانت التحديات التي نواجهها".

وسيترأس ستولتنبرغ احتفالية في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل الاثنين، سيرفع خلالها علم مقدونيا الشمالية بجوار الأعلام الـ 29 الأخرى.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قوله :"إن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو اليوم يمثل تتويجا لأعوام من المساعي التي بذلتها حكومة مقدونيا الشمالية وشعبها للالتحاق بحلف شمال الأطلسي".

وأضاف "ستُعزّز عضوية مقدونيا الشمالية في الناتو الاندماج والإصلاح الديمقراطي والتجارة والأمن والاستقرار في المنطقة".

وفُتِح طريق الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية عقب توصّلها إلى اتّفاق مع اليونان في كانون الثاني/يناير العام الماضي، يقضي بتغيير اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، ما وضع حدا لأحد أطول النزاعات الدبلوماسية في العالم.

(م ش)