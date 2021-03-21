مقاومة شمال وشرق سوريا أصبحت مثالًا في الشرق الأوسط

وبدأت صباح اليوم، احتفالية نوروز في قرية حليق التابعة لناحية كركي لكي، شارك فيها الآلاف من أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال".

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أشعلت أمهات الشهداء شعلة نوروز، ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي كلمة بارك فيها عيد نوروز على عموم شعوب شمال وشرق سوريا.

وأكد شبلي أنهم يوقدون شعلة نوروز هذا العام بروح المقاومة والانتصار، وأضاف: "في تاريخنا أصبح إيقاد الشعلة نهاية للظلم والعبودية، وهذه الشعلة هي رمز للمقاومة في وجه الظلم وإنكار الشعوب"، لافتًا إلى أنهم يوقدون شعلة هذا العام بروح مقاومة إمرالي ومقاومة غاري وعين عيسى وشمال وشرق سوريا بأكملها.

وأوضح شبلي أن محتلي كردستان أرادوا دومًا إطفاء شعلة نوروز، إلا أنه "بالمقاومة أشعلنا شعلة الحرية"، وأضاف: "نستمر بالنضال والحرية من خلال فكر وفلسفة القائد أوجلان، ومن هنا نؤكد أنه يجب علينا الالتفاف حول فكر القائد أوجلان لأن العدو يريد إطفاء هذه الشعلة".

وتطرق شبلي إلى مقاومة عين عيسى وغاري في وجه الاحتلال التركي، وقال: "بروح تلك مقاومة سنحرر عفرين وسري كانيه، وتل أبيض".

وبدورها، وباسم الإدارة الذاتية ألقت بروين يوسف كلمة قالت فيها: "بروح المرأة المقاومة نبارك نوروز الحرية لكل شعوب العالم والقائد عبدالله أوجلان"، وأكدت أن نوروز هو إثبات للتاريخ الكردي المكلل بالانتصارات والنضال.

وأضافت: "إن مقاومة ثورة شمال شرق سوريا التي رفضت الخنوع للاحتلال أصبحت مثالًا في الشرق الأوسط".

وباسم الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، ألقت فاطمة أحمد كلمة أكدت فيها إصرارهم على إنجاح الحوار الكردي وإيصاله إلى النتائج التي يتمناها شعب المنطقة المقاوم، وجددت العهد بالعمل من أجل ضمان استمرارية مشروع الإدارة الذاتية الذي أصبح طوق نجاة لكل السوريين.

وبعدها استمرت الاحتفالية بتقديم فرقة الشهيدة هيفي للمسرح عرضًا مسرحيًّا باسم "الشهيد"، وعرض آخر باسم "عيش حياة صحيحة"، وآخر عن "كورونا".

ومن جانبها قدمت فرق "ألنيا، وسرحد للأطفال، وشبيبة سرهلدان وفرقة روجين عرب" مجموعة من الأغاني الثورية، فيما قدمت فرقتا دلجين نيركز، ولورين عرب فقرات من الدبكة.

ولا تزال فعاليات نوروز مستمرة بتقديم الفرق المشاركة لأغانيها وعقد الأهالي لحلقات الدبكة.

(ك ع/ح)

ANHA