مقاومة خابور... قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل جنديين تركيين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم بيانًا إلى الرأي العام، بصدد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وتصدي قوات الكريلا لها.

وجاء في نص البيان: في إطار الحملة الثورية لمقاومة خابور، نفذت قواتنا وبتاريخ 12 أيار، وفي تمام الساعة 16.30 عملية في منطقة متينا، ضد الاحتلال.

وخلالها استهدفت قواتنا جنود الاحتلال من على تلة الشهيد آزاد، وأسفرت العملية عن مقتل جنديين تركيين، وإصابة آخر بجروح.

وتابع البيان: "بتاريخ 11 أيار، نفذت قوات الدفاع الجوي للشهيدة دلال، وفي تمام الساعة 13.15، عملية في منطقة متينا، العملية تمت باستهداف موقع لجنود الاحتلال على تلة زيندورا، وحققت نتائجها.

'هجمات الاحتلال'

وخلال البيان، أشار المركز الإعلامي إلى أن الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع المشروع بطائراته بتاريخ 11 أيار، وفي الساعة 11.30، حيث قصفت طائرات حربية منطقة ورغيلي في آفاشين، وفي 12 أيار وفي الساعة ما بين 00.00 و1.30، قصفت طائرات الهليكوبتر التركية ساحة مرفانوس أيضًا".

قوات الدفاع الشعبي أكدت أن الهجمات التركية لم تلحق أي أذى بمقاتليها.