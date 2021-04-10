مقاومة الإيزيديين لدعم أسايش إيزيدخان تدخل يومها الــ 130

وتستمر الفعاليات في يومها الـ 130، ضد الاتفاق المبرم بين الحكومتين العراقية وهولير بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أُعلن عنه بتاريخ 9 تشرين الأول 2020.

هذا ومنذ بدء الفعاليات التي انطلقت في 2 كانون الأول المنصرم، يتوجّه يوميًّا المئات من أهالي قضاء شنكال، إلى الخيمة التي نُصبت أمام مركز أسايش إيزيدخان في مدينة شنكال لدعمهم، ورفضًا لمطالب الحكومتين، وللضغط على تركيا لخروجهم من شنكال وتسليم أسلحتهم.

والجدير بالذكر أنّه وبتاريخ 31 آذار المنصرم، توجّه الإيزيديون في شنكال إلى جبل شنكال، للبدء بفعالية المناوبة، من أجل دعم قوى الدفاع عن شنكال والإدارة الذاتية، مع تصاعد تهديدات الحكومة العراقية ودولة الاحتلال التركي ضد القضاء الذي حررته وحدات مقاومة شنكال وحزب العمال الكردستاني من داعش.

(سـ)