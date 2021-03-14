مقاومة الإيزيديين لدعم أسايش إيزيدخان تدخل يومها الــ 103

وتستمر الفعاليات في يومها الـ 103، ضد الاتفاق المبرم بين الحكومتين العراقية وهولير بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أُعلن عنه بتاريخ 9 تشرين الأول 2020.

هذا ومنذ بدء الفعاليات التي انطلقت في 2 كانون الأول المنصرم، يتوجه يوميًّا المئات من أهالي قضاء شنكال، إلى الخيمة التي نُصبت أمام مركز أسايش إيزيدخان في مدينة شنكال، لدعمهم ورفضًا لمطالب الحكومتين وبضغط تركي لخروجهم من شنكال وتسليم أسلحتهم.

والجدير ذكره أنه وبتاريخ 11 آذار الجاري، خرج الآلاف من أبناء المجتمع الإيزيدي في شنكال، في تظاهرة كبرى كانت قد دعت إليها الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، لدعم اسايش إيزيدخان ورفضًا للاتفاقية، رغم عرقلة القوات العراقية التي حاولت منعهم من التظاهر.

(سـ)