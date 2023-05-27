مقاومة أهالي مخيم مخمور تدخل أسبوعها الثاني

يعمل الجنود العراقيون على حفر الخنادق وإحاطة مخيم مخمور بالأسلاك وإقامة الأبراج، على الرغم من كل اللقاءات والوعود التي تقطعها السلطات العراقية للأهالي.

وحاول الجيش العراقي في 25 أيار، وضع جنود في أماكن استراتيجية حول مخيم مخمور؛ لمحاصرته، وبدأوا بحفر الخنادق، فيما توجّه الأهالي نحو الآليات العسكرية للجنود، وقاموا بردم الخنادق بالأيدي والأدوات البسيطة.

وحديثاً كشف مقطع فيديو مسرّب من المخيم لوكالة روج نيوز، قيام الجيش العراقي بإطلاق الرصاص الحي على لاجئي مخيم مخمور بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف اللاجئين، على الرغم من إنكار الحكومة العراقية من خلال مؤسستها "خلية الإعلام الأمني" بعدم إطلاق الرصاص واستهداف لاجئي المخيم، ولكن يكشف مقطع الفيديو إطلاق الرصاص بشكل مباشر على اللاجئين، فيما نفى الجيش العراقي لجوءهم إلى استخدام الرصاص الحي ضد أهالي مخمور.

ويتناوب الأهالي من سن 7 إلى 70 عاماً في خيمة المقاومة التي نصبوها في مواجهة محاولات تسييج المخيم من قبل الجيش العراقي، منذ ثمانية أيام على التوالي.

ويحاول الجيش العراقي منذ 20 أيار الجاري، تطويق مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين (مخمور) بالأسلاك الشائكة ووضع الأبراج ولتحقيق هذا الهدف، أرسل المئات من الجنود إلى جانب المدرعات والعربات العسكرية إلى المخيم.

(ل م)