مقاتلون: حتى يتحقق النصر على أهلنا أن يلتفوا حول المقاتلين في جبهات القتال

وجاء حديث المقاتلين في مجلس منبج العسكري لوكالتنا، مع استمرار دولة الاحتلال التركي بتهديداتها باجتياح شمال وشرق سوريا، وعبّروا عن استعدادهم لصدّ أيّ هجوم من دولة الاحتلال.

المقاتل في مجلس منبج العسكري، محمد إبراهيم، قال: "هذه حرب خاصة؛ الغاية منها إفراغ المنطقة من أهلها، والقضاء على النسيج الوطني بين المكونات من كرد وعرب وشركس وتفكيك هذا النسيج في مناطق الإدارة الذاتية، والذي أصبح عائقاً أمام دولة الاحتلال التركي في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، خاصة بعد نجاح مشروع أخوة الشعوب عبر تلاحم المكونات".

ومضى محمد إبراهيم قائلاً: "تركيا أرسلت لنا داعش وهزمناه وبعدها دعمت المجموعات الإرهابية لتدمير المنطقة، فهي تريد نشر الفكر الإرهابي في المنطقة لتضع المنطقة تحت سيطرتها، ولكن قوات سوريا الديمقراطية كانت بالمرصاد لهذه المخططات، بفضل شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة"، وزاد مؤكداً "نحن على استعداد في المضي قُدُماً على خطا الشهداء وبذل أرواحنا ليحيا أهلنا بأمن وأمان".

'ليتحقق النصر على أهلنا أن يلتفوا حول المقاتلين في جبهات القتال'

وبدوره قال المقاتل في مجلس منبج العسكري، محمد النعيمي: "ما نلاحظه في الفترة الأخيرة أن هنالك حرباً نفسية تمارسها دولة الاحتلال التركي على أهلنا في عموم شمال وشرق سوريا، وعلى الأهالي عدم التأثر بهذه الحرب التي تمارس من خلال وسائل الإعلام المضللة التي من شأنها أن تخلق البلبلة بين الأهالي، بل على العكس عليهم أن يفشلوها بوحدتهم وتكاتفهم".

ووجه محمد النعيمي رسالة لأهالي مدينة منبج بشكل خاص ولباقي مناطق الإدارة الذاتية بشكل عام، وقال: "نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن منطقتنا وأهلنا في حال تعرضهم لأي هجوم تركي، فنحن نستمد قوتنا منهم، وحتى يتحقق النصر المنتظر على دولة الاحتلال ومرتزقتها، على أهلنا في المنطقة أن يلتفوا حول المقاتلين في جبهات القتال بأي شكل كان".

(ن ك/ك)

ANHA