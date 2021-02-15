مقاتلون ومقاتلات: سنواصل النضال حتى تحرير القائد جسديًّا

وبالتزامن مع الذكرى الـ 22 للمؤامرة الدولية التي شاركت فيها بلدان الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول أفريقية بقيادة من الولايات المتحدة الأمريكية، جدد مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة العهد بالنضال حتى إنهاء المؤامرة.

وقالت المقاتلة دليلا شور "نحن في وحدات حماية المرأة سنواصل النضال بفكر القائد عبد الله أوجلان ضد المؤامرة والقوى المتآمرة، التي تطبق اليوم عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، هذه المؤامرة والعزلة ونظام إمرالي ليست ضد القائد فقط بل ضد كل النساء الكرد وكردستان والعالم".

وأضافت "القائد أسير في إمرالي ويقاوم، ونحن سنفعل كل ما يلزم لفك أسر القائد".

المقاتل سرحد آمارا أشار إلى الارتباط العميق بين القائد والشعب" لم يحرق أحد نفسه من أجل أي شخصية، ولكن الكثيرين أحرقوا أنفسهم من أجل القائد"، وأدان المؤامرة الدولية وأضاف "نعم القائد محتجز جسديًّا، ولكن فكره حر وينتشر في العالم، وثورة روج آفا مثال على ذلك".

وأشار المقاتل سرحد آمارا إلى استمرار المؤامرة، واعتبر أن احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي هي مواصلة للمؤامرة الدولية.

ولفتت المقاتلة آرين جودي إلى أن "المؤامرة تهدف إلى القضاء على الشعب الكردي وعزل القائد عن الشعب"، وأضافت "على الرغم من كل المؤامرات إلا أن الشعب يقاوم من أجل تحرير القائد".

وأوضح المقاتل جودي رستم أن القائد عبدالله اتبّع طرح فكرٍ يتعارض مع السياسات التي تطبقها الدول المهيمنة "عندما وجدت القوى المتآمرة أن القائد لا يسير وفق مخططاتها أسرته وخاصة فيما يتعلق بحرية المرأة"، وتابع "ولكن عندما قالت النساء أن لا حياة بدون القائد أدركت تلك القوى عدم جدوى المؤامرة".

وأشارت المقاتلة إلى المرحلة التاريخية التي ظهر فيها القائد "ظهر القائد في مرحلة كان الشعب الكردستاني فيها مضطهدًا، والدول لم تقبل بذلك ولذلك أسرته بهدف استعباد الشعب الكردي"، وأضافت "لن نقبل بالمؤامرة".

وأكد المقاتل مظلوم دجوار أن الشعب لن يقبل بالمؤامرة، وتابع "نحن مستعدون لتحرير القائد".

(م)

ANHA