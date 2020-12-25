مقاتلون سريان... بهجتنا بالميلاد تكتمل عندما ندافع عن أرضنا وشعبنا

يستقبل العالم بأجمعه، وعلى وجه الخصوص الشعب المسيحي، عيد الميلاد المجيد (الكريسماس) الذي يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، كونه يمثل ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة الـ 24 من الشهر الجاري ونهار الـ 25 من نفس الشهر.

بهجة العيد لدى الشعب المسيحي في مناطق شمال وشرق سوريا، وعلى وجه الخصوص ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، لن تكون كسابق أعوامها، وذلك بسبب هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" على المنطقة.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا منذ أكثر من شهر تصعيدًا عسكريًّا من قبل الاحتلال ومرتزقته من خلال هجماته على ناحية عين عيسى بالتزامن مع حشودهم العسكرية في العدد والعتاد على جبهتي تل تمر وزركان.

وكالة أنباء "هاوار" استطاعت الوصول إلى خطوط الجبهة الأمامية لتلتقي بعدد من مقاتلي المجلس العسكري السرياني، ليسلطوا الضوء على أجواء عيد الميلاد في ظل تهديدات الاحتلال ومرتزقته.

ماتاي حنا، القيادي في مجلس العسكري السرياني، هنأ بدايةً شعوب شمال وشرق سوريا وجميع القوات العسكرية والمرابطين على جبهات القتال بمناسبة قدوم عيد الميلاد الذي يدعو إلى المحبة والسلام.

'جاهزون لردع أي عدوان'

وأشار ماتاي حنا إلى أن قوات المجلس العسكري السرياني منتشرون على خطوط التّماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته، في ظل التصعيد التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وهجماتهم المستمرة على ناحية عين عيسى بالتزامن مع الحشود والتحركات العسكرية للمرتزقة على جبهتي تل تمر وزركان.

ماتاي أوضح أن قواتهم أفشلت عدة محاولات تسلل لمرتزقة الاحتلال التركي في ريف الناحية، وتابع "مع استمرار الهجمات على ناحية عين عيسى تبين لنا أن الاحتلال ومرتزقته يهدفون إلى شن هجمات جديدة على المنطقة واستهداف شعوبها بشكلٍ جدّي، نحن المقاتلون أعلنا جاهزيتنا التامة لردع أي عدوان محتمل على المنطقة".

وعاهد ماتاي حنا على استكمال طريق الشهداء، والدفاع عن كافة المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم، وقال "سندافع عن مكتسباتنا وعن شعوب المنطقة حتى الرمق الأخير".

'بهجة الميلاد تكمل عندما ندافع عن مناطقنا وشعبنا'

وفي نهاية حديثه عاود ماتاي حنا التهنئة عيد الميلاد على أُسر الشهداء، وعلى شعوب شمال وشرق سوريا وأردف قائلًا "عاهدنا على أنفسنا أن نمضي قدمًا على الخط الذي رسمه الشهداء، كما أن عيد الميلاد يكمل عندما تكون المنطقة آمنة، نحن قوات المجلس العسكري السرياني بهجتنا بالميلاد تكمل عندما ندافع عن أرضنا وشعبنا".

'باتفاقات دولية يحاول الاحتلال إعادة ما فعله داعش'

ومن جانبه تحدث المقاتل سنحريب أكاد، من قوات المجلس العسكري السرياني منوهًا إلى أن قوات المجلس العسكري السرياني متمسكون بحقهم في الدفاع المشروع عن شعوب المنطقة، وقال "بالرغم من وجود اتفاقات دولية لوقف إطلاق النار إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون بهجماتهم على المنطقة".

وبيّن أكاد أن الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ الجيش الوطني السوري" ومن خلال هجماتهم يحاولون إعادة ما فعله داعش في المنطقة عام2015.

'رسالتنا واضحة'

وشدد أكاد في حديثه على أن "رسالتنا للقوات الخارجية ومن ضمنها للتحالف الدولي أن يعودوا للاتفاقات التي نصت على وقف إطلاق النار والالتزام بها، كون الاحتلال التركي لا يلتزم بها".

'عام محاسبة الاحتلال'

وفي نهاية حديثه قال أكاد "مع حلول أولى أيام عيد الميلاد نطالب المجتمع الدولي بالقيام بمحاسبة الاحتلال التركي وإيقاف هجماته، وأتمنى أن يكون عام 2021 عامًا للسلام والمحبة".

(هـ ن)

ANHA