مقاتلون من انتماءات ثقافية وقومية مختلفة يجتمعون في حلقة دبكة واحدة

قبل الانطلاق إلى أي عملية عسكرية، أو خلال فترات الاستراحة، يحدث أحياناً أن يجتمع مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية لعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني التراثية، إلا أن اللافت هنا هو اختلاف وتنوع وثراء الثقافات، وكذلك الانسجام والتآلف بينها.

فعندما يعقد المقاتلون حلقات الدبكة تجد مقاتلين من الكرد والعرب والسريان وغيرهم من مكونات المنطقة يتشاركون معاً رقصات شعبية تراثية تنتمي كل واحدة منها إلى ثقافة مختلفة وعلى وقع موسيقا وأغان مختلفة، إلا أنها منسجمة ومتآلفة في مشهد يعبر عن حالة الألفة والانسجام والتناغم بين مكونات المنطقة.

كاميرا وكالة هاوار رصدت جزءاً من حالة التناغم والانسجام الثقافي والاجتماعي بين المقاتلين.

ودخلت اليوم حملة ردع الإرهاب التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في الـ 4 من شهر حزيران الجاري في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة والمناطق الشمالية الشرقية لمدينة دير الزور، يومها السادس، وتهدف إلى ملاحقة خلايا مرتزقة داعش التي استغلت فترة حظر التجوال وأعادت انتشارها في المنطقة.

وفيما تتقدم الحملة بخطوات متسارعة على أربعة محاور، تمكن المقاتلون حتى الآن من اعتقال 95 مرتزقاً من عناصر الخلايا النائمة لمرتزقة داعش.

ANHA