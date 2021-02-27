مقاتلون جدد ينضمون إلى صفوف وحدات حماية الشعب والمرأة

وأنهت، أمس الجمعة، أكاديمية الشهيدة جيندا للتدريب العسكري التابعة لوحدات حماية الشعب والمرأة، دورة تدريبية لمجموعة من المقاتلين الجدد الذين التحقوا بصفوف وحدات حماية الشعب والمرأة.أوأ

وحملت الدورة التي استمرت أربعة أشهر اسم دورة "الشهيدة زنارين" وتلقى خلالها المنضمون دروسًا فكرية عن

أساليب الحرب الخاصة، حقيقة المرأة، وتاريخ كردستان، إلى جانب تلقيهم التدريب العسكري وكيفية استخدام الأسلحة بمختلف أنواعه.

وشارك في مراسم تخريج الدورة أعضاء وحدات حماية الشعب والمرأة والعديد من الأهالي، وإضافة إلى أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني.

المراسم بدأت بعرض عسكري قدمه المتخرجون، ألقت بعدها القيادية في وحدات حماية الشعب سوزدار كلمة باركت فيها تخرج الدورة على المقاتلين والمقاتلات، وشددت على ضرورة تحمّل أبناء وبنات المنطقة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حماية أرضهم وأهلهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في روج آفا وشمال وشرق سوريا بفضل تضحيات الشهداء".

بعدها أدى المتخرجون القسم العسكري وعاهدوا على الالتزام بمبادئ وحدات حماية الشعب والمرأة في حماية المنطقة وأهلها بكافة المكونات حتى الرمق الأخير.

وعقدت في النهاية حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية، ليتم بعدها فرز المتخرجين إلى النقاط العسكرية للقيام بواجبهم.

(ل)

ANHA