مقاتلون في قسد: استراتيجيات عسكرية جديدة نعمل عليها لردع الهجمات التركية

تتعرض شمال وشرق سوريا، لتهديدات وهجمات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وتصاعدت حدتها منذ نيسان/أبريل الماضي مع اشتداد القصف لمناطق التماس في كل من "الشهباء، منبج، كوباني، عين عيسى، تل تمر، زركان"، يواجهها رد من مقاتلي المجالس العسكرية في إطار حق الدفاع المشروع.

وفي رد على التهديدات والهجمات المستمرة، دخلت شعوب شمال وشرق سوريا مرحلة جديدة من نضالها في الدفاع عن المنطقة، والحفاظ على مكتسباتها المتحققة، لا سيما قواتها العسكرية.

يؤكد المقاتلون والمقاتلات في وحدات حماية الشعب YPG)) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، ممن ينخرطون في دورات تدريبية مكثفة فكرية، وعسكرية متطورة، على جاهزيتهم التامة للدفاع عن أراضيهم وقيم ومبادئ مجتمع شمال وشرق سوريا، وردع جميع الاعتداءات التي ستطال مناطقهم عبر استراتيجية وتكتيك عسكري جديد ومبتكر.

استراتيجيات عسكرية جديدة

تقول المقاتلة ضمن وحدات حماية المرأة (YPJ) أفيندار بوتان، المنحدرة من مقاطعة كوباني، التي انضمت للقوات بعد تأثرها بشقيقتها ضمن القوات نفسها، وتأثرها ببسالة المرأة الكردية والعربية المقاتلة "دولة الاحتلال التركي مستمرة في تهديداتها لشمال وشرق سوريا، ويتطلب لردعها العزيمة والإصرار، والتحرك وفق استراتيجيات عسكرية جديدة نعمل عليها الآن".

مضيفة: "نحن على ثقة تامة بأننا نستطيع كسر هجمات دولة الاحتلال التركي، فنحن واثقون من قوتنا وعزيمتنا، وكذلك أهالينا على ثقة تامة بقواتنا العسكرية".

ومن جانبه، قال المقاتل في وحدات حماية الشعب YPG))، قنديل كوباني، المنحدر من مقاطعة كوباني، ويتلقى تدريبات فكرية وعسكرية في أكاديمية عسكرية بمدينة الحسكة، للتجاوب مع المرحلة الراهنة: "خضت الكثير من المعارك التي دارت في المنطقة ومنها عفرين، وسري كانيه، ولن نتوانى ليوم عن الدفاع عن مناطقنا، لما نشهده من تهديدات وهجمات مستمرة لتركيا منذ تدخلها في سوريا".

وأكد كوباني، أنه ورفاقه في القوات العسكرية قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ بات لديهم الكثير من التجارب، بعد أن تصدوا لهجمات مرتزقة داعش، ودولة الاحتلال التركي، ويستعدون في المرحلة الراهنة بشكل أكبر فكرياً وعسكرياً لما هو قادم ومن أي جهة كانت.

وأعرب المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، قنديل كوباني، عن استعدادهم لتقديم التضحيات في سبيل الدفاع عن شمال وشرق سوريا، وقال: "سنحمي مناطقنا مهما كان الثمن، وليكن أهالي المنطقة على ثقة بأننا سننهي الاحتلال، كما تمكنا من إنهاء مرتزقة داعش".

وأكد كذلك المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية دلشاد سري كانيه، في الأكاديمية ذاتها، دخولهم في مرحلة جديدة من التدريبات العسكرية، واستعداده وزملاءه للدفاع عن مناطقهم، قائلاً: "فالآن تماشياً مع المرحلة الراهنة، نتلقى في الأكاديميات دورات عسكرية وفكرية مكثفة من أجل التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، وأي قوى أخرى كانت".

وتشهد أكاديميات قوات سوريا الديمقراطية المنتشرة في عموم شمال وشرق سوريا، دورات تدريبية فكرية وعسكرية مكثفة، ازدادت مع تصاعد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة، تشمل الفكرية "تثقيف المقاتلين، وتبيان أهداف ودور القوات، وموقفها مما تشهده سوريا، ودول الجوار، والحرب الخاصة"، وعسكرية تشمل "التدريب على الأسلحة بدءاً من الخفيفة الفردية وصولاً إلى الثقيلة منها، إلى جانب أساليب حرب جديدة ابتكرتها القوات، واقتبستها من قوات ثورية"، وفق ما تشير إليه برامج تدريب الأكاديميات ومسؤوليها.

(أم)

ANHA