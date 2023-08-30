أكد المقاتلون المشاركون في عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور أن هدفهم من العملية هو تنظيف المنطقة من أوكار داعش وخلاياه. وأوضحوا أنها بدأت منذ أربعة أيام بطلب من وجهاء العشائر ونحن هنا في دير الزور نقوم بالحراسة حفاظاً على أمن المنطقة وتعزيزه".

وأشار المقاتلون إلى أن: "أهالي المنطقة مطمئنون لتنظيف مناطقهم من الإرهابيين والاغتيالات؛ لأنهم عانوا كثيراً من المخدرات ونشرها بين أبنائهم، وسعداء من قواتنا لأنهم خلّصوا المنطقة من الإرهابيين ومروجي المخدرات"، وأكدوا أن مهمتهم، كقوات عسكرية، هو التنظيم والتعزيز الأمني داخل المنطقة بالكامل.

ونوّه المقاتلون إلى أنهم رأوا: "الفرحة على وجوه أهالي دير الزور ورضا عشائر المنطقة تجاه هذه العملية التي انطلقت ضد الإرهاب ومروجي المخدرات وتجارها، وذلك لبسط الأمن".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية الأحد 27 آب، عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، ولا تزال العملية مستمرة ليومها الرابع على التوالي.

وأكدت قسد خلال بيان لها أن: "هذه العملية هي إحدى المراحل المتقدمة في الكفاح المشترك الذي تقوده قواتنا بدعم ومساندة من قوّات التحالف الدولي ضد داعش، وستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة لها".

ولفتت إلى أنها ستعمل خلال العملية، على تثبيت الأمن والاستقرار جنباً إلى جنب مع "الإدارة المدنية ووجهاء المنطقة ولن تتوانى في إنجاز مهامها والضرب بيد من حديد على الإرهابيين والقتلة وكل من يتستر عليهم".

(د ع/أ ب)

ANHA