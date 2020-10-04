مقاتلون أرمن: تركيا تحاول إبادة الأرمن مرة أخرى

لم تهدأ جبهة الحدود المشتعلة بين أرمينيا وأذربيجان التي تدعمها تركيا منذ يوم أيام، وذلك بعد مهاجمة القوات الأذربيجانية لإقليم ناغورني/ قره باغ المتنازع عليه منذ عام 1992.

وكعادتها المبنية على التدخل في الصراعات كافة ودعم المرتزقة لتمرير مخططاتها في الشرق الأوسط، تدخلت تركيا بين الدولتين وأعلنت دعمها لأذربيجان.

دعم تركيا لم يتوقف عند حد التصريحات، بل أرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين مما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" للقتال ضد الأرمن.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد مقتل 28 مرتزقًا سوريًّا ممن أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان، وذلك منذ بدء المواجهات مع القوات الأرمينية.

سياسات تركية العدائية للأرمن واضحة من القدم، فهي التي ارتكبت مجزرة عام 1915 بحق الأرمن، وقتلت ما يقارب مليون ونصف المليون أرمني بعد الحرب العالمية الأولى، وعرفت حينها تلك المجزرة بمسميات عديدة منها "المحرقة الأرمنية والمذبحة الأرمنية أو الجريمة الكبرى"، حيث تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن.

وفي هذا السياق أجرت ANHA عدة لقاءات مع مقاتلين من كتيبة الشهيد "نوبار أوزانيان" للأرمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك لتسليط الضوء على الأهداف التركية من خلال تدخلها في الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان.

النوايا واضحة والهدف الإبادة

مانويل ديمير، المقاتل في كتيبة الشهيد نوبار أوزانيار، يقول عن الهجوم التي شنته قوات أذربيجان على إقليم ناغورني/ قره باغ ذات الغالبية الأرمنية وتدخل تركيا، "مع بدأ الصراع بين أرمينيا وأذربيجان تدخلت تركيا بشكلٍ مباشر، وزجت بنفسها إلى الصراع، بالإضافة إلى زج مرتزقتها من السوريين للقتال إلى جانب أذربيجان لمحاربة الأرمن والقوات الأرمنية".

وأضاف ديمير "لا يخفى على أحد النوايا التركية من تدخلها في الصراع الدائر بين الدولتين، فتركيا تسعى إلى تحقيق مخططاتها وتكرار المجازر التي ارتكبتها بحق الأرمنيين وإبادتهم كما فعلها أجدادهم العثمانيين".

ولفت ديمير، أن القوات الأرمنية في شمال وشرق سوريا تساند أرمينيا شعبًا وجيشًا كونها تدافع عن حقها، وتقف أمام السياسات التركية التوسعية والتي تهدف إلى القضاء على الشعب الأرمني أينما وجد.

على الشعب الأرمني التكاتف

وتعرضت الشعوب الحرة ومن ضمنها الشعب الأرمني للمجازر والاضطهاد منذ زمن، ولضمان عدم تكرارها دعا ديمير الشعب الأرمني قائلًا "الذي أضعفنا وشتتنا هو تفرقنا، لذلك أدعو الشعب الأرمني إينما وجد إلى الوقوف أمام السياسات التركية والدفاع عن شعبهم وأرضهم".

ومن جانبه قال المقاتل ديكران أوزانيان، "نحن المقاتلون الأرمن نقف في وجه سياسات الفاشية التركية بمحاربتها للشعب الأرمني، وعداء تركيا التاريخي للأرمن يثبت من خلال إرسالها للمرتزقة لمحاربة الشعب الأرمني مع القوات الأذربيجانية".

التدخل ليس دفعًا عن أذربيجان بل لمحاربة الأرمن

وأشار أوزانيان، قائلًا "على الجميع أن يعلموا، وعلى وجه الخصوص الشعب الأرمني، بأن تركيا وتدخلها في الصراع هي لمصالحها الشخصية، وعلى الأذربيجانيين أن يعرفوا أن مساندة تركيا لها ليس من أجل التراب والأرض فتدخلها هو من أجل إبادة الأرمنيين وإنهاء وجودهم".

فيما وجهت من جانبها المقاتلة ميغريك أفاديسيان رسالتها إلى الشعب الأرمني في أرمينيا قائلةً "على الشعب الأرمني الذي يتعرض للحرب عدم ترك وطنه، وعدم الخوف من الدولة التركية وتلك القوات المهاجمة لحدود وطنه، عليه أن يحمل السلاح ويقف وقفةً واحدة للدفاع عن أرضه وعدم السماح بتكرار المجازر والإبادة بحقه".

(هـ ن)

ANHA