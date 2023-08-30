أكد المقاتلين المشاركين في عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور أن هدفهم من العملية هو لتنظيف المنطقة من أوكار داعش وخلاياه. وأوضحوا أن الحملة التي بدأت منذ أربعة أيام جاءت: "اقتراحاً من وجهاء العشائر ونحن هنا في دير الزور نقوم بالحراسة حفاظاً على أمن المنطقة وتعزيزه".

وأشار المقاتلون إلى أن: "أهالي المنطقة مطمئنون لتنظيف مناطقهم من الارهابيين والاغتيالات، لأنهم عانوا كثيراً من المخدرات ونشرها بين أبنائهم، وسعداء من قواتنا لأنهم خلصوا المنطقة من الإرهابيين ومروجي المخدرات". وأكدوا على أن مهمتهم كقوات عسكرية هو التنظيم وتنظيف والتعزيز الأمني داخل المنطقة بالكامل.

ونوه المقاتلون إلى أنهم رأوا: "الفرحة على وجوه أهالي دير الزور ورضا عشائر المنطقة تجاه هذه العملية التي انطلقت ضد الإرهاب ومروجي المخدرات وتجارها وذلك لبسط الأمن والأمان".

واطلقت قوات سوريا الديمقراطية الأحد 27 آب، عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي والتي لاتزال مستمرة ليومها الرابع على التوالي.

وأكدت قسد خلال بيان لها إن: "هذه العملية هي إحدى المراحل المتقدمة في الكفاح المشترك التي تقودها قواتنا بدعم ومساندة من قوّات التحالف الدولي ضد داعش، وستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة لها".

ولفتت بحسب البيان إلى إنها ستعمل في العملية لتثبيت الأمن والاستقرار جنباً إلى جنب مع "الإدارة المدنية ووجهاء المنطقة ولن تتوانى في إنجاز مهامها والضرب بيد من حديد على الإرهابيين والقتلة ولكل من يتستر عليهم."

(د ع/أ ب)

ANHA