مقاتلو قسد من داخل قرية جهبل: مقاومتنا مستمرة ولن نسمح للأعداء باحتلال أراضينا

تشهد قريتا المشيرفة وجهبل في ريف ناحية عين عيسى بإقليم الفرات، منذ أيام، هجمات لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، فيما يتصدى لها المقاتلون، مؤكدين أنهم لن يسمحوا باحتلال أراضيهم.

من داخل قرية جهبل الواقعة على بعد 3 كم شرق مركز ناحية عين عيسى، أجرت وكالتنا لقاء مع القيادي في لواء الشهيد إيلان كوباني التابع لمجلس الرقة العسكري، عمار عكاش.

عكاش أشار في بداية حديثه إلى أن جيش الاحتلال التركي يحاول احتلال المنطقة، وأردف بالقول "نحن المقاتلون وأهالي المنطقة لن نسمح لهم أن يحتلوا أرضنا، نحن هنا الآن لندافع عن أرضنا وشعبنا".

ونوه عكاش إلى أنهم لم يهاجموا أحدًا، بل يدافعون عن أرضهم.

وقال القيادي عمار عكاش إنهم مستعدون للتصدي لأي هجوم يُشن على المنطقة ويهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها، وأكد أنهم لن يتركوا أرضهم عرضة للاحتلال، واختتم بالقول "معنوياتنا عالية، وشعارنا هو (إما النصر أو النصر)".

(د ج)

ANHA