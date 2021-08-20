مقاتلو مجلس منبج العسكري: لن نسمح لأي عدو المساس بأمن واستقرار مدينتنا

وتشهد قرى منبج الشمالية والغربية الآهلة بالسكان قصفاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بالأسلحة الثقيلة، بشكل شبه يومي، يسفر عن خسائر بشرية ومادية في ممتلكات المدنيين.

فيما يرابط مقاتلو مجلس منبج العسكري في الجبهات ساهرين على سلامة الأهالي من أي تسلل لمرتزقة الاحتلال إلى مدينة منبج وقراها.

وكالتنا التقت في خطوط الجبهة بعدد من المقاتلين في قرية عرب حسن شمال غربي منبج (22 كم)، الذين أكدوا أنهم لن يسمحوا لأي عدو أو محتل المساس بأمن واستقرار مدينتهم.

مرابطون في جبهات الدفاع حتى الرمق الأخير

يقول المقاتل حسين عوني، من مقاتلي مجلس منبج العسكري، إن قصف الاحتلال التركي عادة ما يبدأ في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر "بهدف بث الخوف والرعب بين المدنيين القاطنين على خط التماس".

ويبيّن أن الاحتلال يشن قصفه بالأسلحة الثقيلة من قواعده المتمركزة في المناطق السورية المحتلة، مستهدفاً بيوت المدنيين وممتلكاتهم وماشيتهم، ويخلّف أضراراً كبيرة.

ويؤكد عوني أن القصف التركي بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة يتركز على القرى الآهلة بالسكان بشكل شبه يومي، مشدداً على أنهم في مجلس منبج العسكري مرابطون في جبهات القتال للدفاع عن المدينة حتى الرمق الأخير من حياتهم والحفاظ على مكتسبات الشهداء وصونها.

سائرون على خطى الشهداء في صون كرامة الوطن.

فيما يوضح المقاتل، محمود حسن، أن الاحتلال التركي لا يحترم حرمة المدنيين القاطنين على خطوط الجبهة يستهدفهم ليل نهار بقذائف الهاون مما يلحق أضراراً جسيمة بممتلكاتهم وأرزاقهم.

وأضاف قائلاً "نحن نرابط في خطوط الجبهات ولن نسمح لأي عدو أو محتل المساس بأمن واستقرار مدينتنا التي حررنها بفضل دماء شهدائنا".

ويشدد في ختام حديثه على أنهم سائرون على خطى الشهداء في صون كرامة الأرض والوطن.

(س ر)

ANHA