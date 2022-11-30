مقاتلو مجلس منبج العسكري يفشلون 6 محاولات تسلل للمرتزقة

صعدت دولة الاحتلال التركي منذ ليل 19- 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري من هجماتها على شمال وشرق سوريا، مستهدفة المناطق الآهلة بالسكان والبنية التحتية، عبر قصف جوي وبري، تزامن في بعض المناطق مع محاولات تسلل، جرت بعضها في جبهات منطقة منبج.

وحول تطورات الجبهة هناك، قالت عضوة قيادة مجلس منبج العسكري، نودا رشيد، لوكالتنا "منذ أكثر من أسبوع هناك قصف تركي جوي وبري، على عموم جبهات مدينة منبج، على المناطق المقابلة للمناطق السورية المحتلة، وهناك تحليق لطائرات الجيش التركي الحربية منها والمسيّرة، وهناك هجمات مستمرة لليوم".

وكشفت أن دولة الاحتلال التركي "استهدفت جبهات قوات مجلس منبج العسكري لـ 5 مرات من الجو، إلى جانب استهداف بري يومي، لا يزال مستمراً لليوم، عبر مدفعيتها المتمركزة في قواعدها جنوب مدينة جرابلس وشرق مدينة الباب المحتلتين".

وأضافت "كما شهدت مناطق التماس محاولات مرتزقة الاحتلال التركي التسلل إلى قرى ونقاط تمركز قواتنا، فقد كانت هنالك 6 محاولات، لكن يقظة مقاتلينا ومقاومتهم أفشلتها جميعاً، وتم رد المرتزقة على أعقابهم بعد أن أوقعنا قتلى وجرحى في صفوفهم".

وجرت هذه المحاولات خلال الفترة الممتدة بين الـ 20 و27 من شترين الثاني الجاري.

ولفتت إلى أن التصعيد الأخير والقصف العنيف لدولة الاحتلال التركي لم يحقق ما كانت تصبو إليه، "القصف المستمر سواء جواً أو براً، لم يحقق ما كانت تصبو إليه تركيا، نتيجة تدابير مقاتلينا وقدرة رفاقنا في الجبهات على حماية أنفسهم، ولا توجد أية خسائر في صفوف قواتنا".

وأشارت أن القصف تركز على قرى الريف الشمال الشرقي، والشمالي والغربي، وبالتحديد القرى الممتدة على ضفة نهر الساجور.

ويرصد مراسلي وكالتنا في مدينة منبج، بشكل شبه يومي قصف الاحتلال التركي على قرى "المحسنلي، الجات، الماصي، عرب حسن، عون الدادات، الهوشرية، الدندنية، الصيادة، كاوكلي، اليانلي".

كما لفتت نودا خلال حديثها أن هناك تحركات لدولة الاحتلال ومرتزقتها على جبهات منبج.

وأكدت عضوة قيادة مجلس منبج العسكري، نودا رشيد، في ختام حديثه على استعداد مقاتلي مجلس منبج العسكري، وقالت: "اتخذ مجلس منبج العسكري استعداداته لردع أي هجوم على المدينة وريفها، وستستمر هذه الاستعدادات وتتطور، وبكل تأكيد في حال أي هجوم على مناطقنا وشعبنا وأهالينا قواتنا ستتحمل مسؤولياتها في حماية المنطقة، وستفشل أي هجوم في المرحلة الحالية وفي المستقبل".

(أم/د)

ANHA