مقاتلو الكريلا يعثرون على آلة تصوير لجيش الاحتلال التركي مركّبة داخل جذع شجرة

في الـ 4 من تشرين الأول الحالي، وفي تمام الساعة 15:40، حدد مقاتلو الكريلا مكان وجود آلة تصوير من خلال الصور في ساحة تلة آزاد في منطقة متينا، وتظهر الصور أن الآلة كانت موضوعة داخل جذع شجرة أخفاها جنود جيش الاحتلال التركي، ثم قام المقاتلون بإتلافها، حسب وكالة فرات للأنباء.

وكان مقاتلو الدفاع الشعبي قد استولوا على الكثير من المعدات العسكرية في مناطق زاب وآفاشين ومتينا منذ مطلع شهر نيسان الماضي، بالإضافة إلى مئات الكيلوغرامات من المتفجرات وعشرات كاميرات التصوير والمناظير.

وكان جيش الاحتلال التركي قد بدأ هجماته منذ الـ 23 من نيسان الماضي، على مناطق الدفاع المشروع، مستهدفةً مناطق آفاشين وزاب ومتينا، وفي الأشهر الأخيرة ونتيجة المقاومة البطولية التي أبدتها قوات الكريلا، لجأت دولة الاحتلال التركي إلى استخدام الغازات السامة وارتكاب جرائم حرب، دون أن تحقق أيَّ نصرٍ عسكري على الكريلا والتقدم في مناطقهم.

(ف)