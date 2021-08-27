مقاتلو الدفاع الذاتي: الدفاع واجب وطني وأخلاقي وعلى الشبان الانضمام للقوات

في ظل التصعيد الأخير للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وضعت دولة الاحتلال ثقلها الأكبر على الحرب الخاصة بطريقة منهجية وتسييرها على الأهالي بدقة متناهية، وذلك بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، إلى جانب إفراغ المنطقة من سكانها.

فيما دعت الأوساط السياسية والثقافية الأهالي إلى الاعتماد على قدراتهم الذاتية، وعدم استجداء الحماية من أية قوة أخرى، ودعت الشبان والشابات إلى الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي الذي تأسس عام 2014، كواجب وطني إنساني وأخلاقي يقع على عاتق كل فرد.

'حرب تهدف لإفراغ المنطقة من سكانها'

وفي هذا السياق، رأى القيادي في لواء حرس الحدود لواجب الدفاع الذاتي، إبراهيم شاويش، أن ما يجري في المنطقة من تصعيد عسكري "يندرج قسم كبير منه تحت بند حرب نفسية تجاه الأهالي بهدف زرع الخوف والرعب بينهم وتهجيرهم من ديارهم، وتابع: "كما أن دولة الاحتلال تستغل الظروف لتشكيل خلايا نائمة في المنطقة ضرب الأمن".

ولواجب الدفاع الذاتي دور كبير في مواجهة الحرب الخاصة وتحذير الأهالي من الانجرار وراء الشائعات والادعاءات التي تطلقها تركيا بهدف خلق بلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة، وذلك وفقاً لما أكده القيادي إبراهيم شاويش.

وتعد الحماية الذاتية القوة الأساسية للمجتمع، وتحمي أركانه، بغض النظر عن انتماءات الفرد الأثنية والقومية واللغوية والسياسية، لذلك تعتبرها الأنظمة السلطوية خطراً يهدد أركانها، فتحاول بشتى السبل والوسائل القضاء على مفهوم الحماية الذاتية لإضعاف قوة المجتمع والسيطرة عليه.

'التكاتف سبيل لمواجهة الصعاب'

وحول دور الأهالي في مواجهة التحديات، أوضح إبراهيم شاويش أنه يتوجب على الأهالي التكاتف وتعزيز مبدأ أخوة الشعوب، لإفشال مخططات تركيا الرامية إلى إفراغ المنطقة من سكانها، وقال: "نحن نتوسط بركة دماء، علينا بحماية أنفسنا، وتوحيد الرؤى تجاه السياسات الخارجية الهادفة إلى خلق الفتنة بين مكونات المنطقة".

وشدد شاويش في حديثه على أهمية واجب الدفاع الذاتي الذي هو واجب على كل مواطن، مشيراً بالقول: "المنطقة تتعرض لمختلف الهجمات ومن كافة الجهات، آن الأوان للتصدي لها بسواعد أبنائها، وزاد "أدينا واجب الدفاع الذاتي سابقاً (العسكرة في ظل حكومة دمشق) لجهات تحمي أجندتها، لكن الآن علينا (شمال وشرق سوريا) تأدية هذا الواجب تجاه أبناء شعبنا".

وفي ختام الحديث، أكد القيادي في لواء حرس الحدود لواجب الدفاع الذاتي، إبراهيم شاويش، أنهم باقون على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بحماية "أمن المنطقة من فخاخ الأعداء".

أما المقاتلة ضمن قوات الدفاع الذاتي، بيريفان أحمد، فأكدت أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة تهدف إلى احتلال مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا.

وحول انضمامها إلى الدفاع الذاتي، قالت بيريفان: "لنساند وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، في وجه كافة التهديدات، كما نسعى إلى تحرير كامل الأراضي الواقعة تحت نير الاحتلال"، مبينة أن الدفاع الذاتي واجب على المرأة أيضاً.

وأضافت بيريفان: "الدفاع الذاتي ليس واجباً مرتبطاً بالرجال فقط، إنما هو واجب على كل مواطن/ـة يـ/تعيش على أرضه/ـها".

'للمرأة حضور لافت في الدفاع الذاتي'

أما القيادي في لواء الشهيد آياز في قوات الدفاع الذاتي، نزار أحمد الطعان، تطرق الطعان إلى التكاتف الشعبي، الأمر الذي تتميز به المنطقة، موضحاً بالقول: "منذ بداية الأزمة السورية، وكافة مكونات المنطقة من الكرد والعرب والشركس والآشور والسريان يؤكدون شراكتهم في مواجهة كافة التهديدات، حيث تربطهم علاقة أخوية متينة، لا يمكن لأي طرف خارجي تشويهه".

وطالب الطعان شبان وشابات شمال وشرق سوريا بالمبادرة للالتحاق بواجب الدفاع الذاتي لحماية المنطقة وسكانها من الهجمات والتهديدات التي تواجهها بين الحين والآخر.

وتوجه الطعان في حديثه إلى الدول الداعمة للاحتلال التركي، بالقول: "نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الهجمات، وفي حالة من الجاهزية التامة للرد عليها إذا استدعى الأمر".

'لبناء كردستان حرة وسوريا ديمقراطية'

وفي الإطار ذاته، طالبت نيرمين رمو، شبان وشابات شمال وشرق سوريا بالالتحاق بواجب الدفاع الذاتي للدفاع عن المنطقة وصد هجمات العدو التي تستهدف إرادة الشعب فيها بشكل خاص، كما طالبت مكونات المنطقة بتعزيز مبدأ أخوة الشعوب ومواجهة التحديات والصعاب التي تمر بها المنطقة، لبناء كردستان حرة وسوريا ديمقراطية.

(م)

ANHA