مقاتلة روسية تشن غارات جوية على سهل الغاب

استهدفت طائرة حربية روسية، اليوم الاثنين، بثلاث غارات جوية محيط قرية العنكاوي بمنطقة سهل الغاب شمال غربي حماة، في إطار التصعيد الروسي المتواصل على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" مع بداية العام الجديد.

تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء "خفض التصعيد" وذلك مع استمرار القصف الجوي لليوم الرابع على التوالي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأحد شن الطيران الروسي نحو 10 غارات جوية استهدفت محيط قرية الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي ومحيط السجن المركزي قرب مدينة إدلب ومحيط محطة سيجر للمياه والتي تغذي مدينة إدلب والقرى الغربية منها، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة نتيجة تضرر بعض الأنابيب، بالإضافة إلى الغارات التي طالت الأطراف الشرقية لجبل الأربعين وحرش مصيبين في محيط مدينة أريحا قرب أوتوستراد الـ M4 "حلب – اللاذقية" الدولي.

(د ع)